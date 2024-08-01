兩人同行一人回家 作家書寫伴夫尊嚴告別生命旅程

兩人一起出發的單程旅行，回程只剩一人。美國作家布魯姆在著作「在愛之中告別：一段愛與失去的旅程」書寫陪伴罹患阿茲海默症的丈夫，如何尊嚴告別生命歷程，也在準備好之際說再見。

作者艾美．布魯姆（Amy Bloom）曾以短篇小說集「來我身邊」入圍1993年美國國家圖書獎，多部著作曾登上紐約時報暢銷榜。丈夫布萊恩在被診斷出阿茲海默症後一年，做出無比艱難的痛苦決定——選擇遠赴瑞士安樂死機構，平靜且有尊嚴的結束生命。因為他「寧可站著死，也不要跪著活」，並叮囑妻子「請把這一切寫下來」，希望藉此引發社會對安樂死的討論。

大塊文化透過書訊分享，作者布魯姆以坦率幽默筆調，娓娓道來一段愛的回憶錄，描述一對戀人如何用勇敢的方式向彼此告別。書中的主題不只是安樂死之旅，也細緻描述伴侶失智的過程，例如被迫從熱愛工作退休、疏遠親近朋友、話題多半繞著往事打轉。

作者同時詳實回顧如何發現丈夫有失智跡象與診斷過程，以及陪伴者的艱辛、矛盾與痛苦，道出每名失智者家屬的心聲。

大塊文化表示，作者夫妻在愛的關係裡主動告別，在這段書寫過程也是身心的重建和復健。儘管選擇安樂死對他們是務實的抉擇，但字裡行間仍流露深情的告白與不捨。作者亦不諱言自己將獨自面對喪偶的悲痛，但她願意盡一切努力，陪伴丈夫走完人生最後一段旅程，「為了愛，她選擇成全」。

老年醫學專家陳乃菁也在推薦序分享，失智症已是高齡化浪潮下的台灣要面對的重大挑戰。現在台灣即使有呼聲，但確實還沒有合法安樂死制度，因此必須更認真提早討論「假如有一天面對死亡，你想怎麼做」議題。

陳乃菁表示，藉由討論，能理解家人間的想法，更能鼓勵我們在有生之年好好相伴、互相理解，日後所愛之人面對生死關卡時，盡可能協助他們依照自己的意願來處理

陳乃菁從書中看到作者與丈夫、家人如何應對失智與死亡，夫妻如何尊重與陪伴，希望讀者能從中思考，弱勢自己該怎麼選擇，更希望每個人都能看見失智照護並非只有黑暗面，若有勇氣面對、以智慧思考、不吝於陪伴，無論在哪個階段，都能找出克服困難方法。