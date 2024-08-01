未來一周持續悶熱 下周一起苗栗以南再迎雨勢

中央氣象署指出，未來一周各地持續悶熱，明天到周末各地白天都是晴到多雲，大台北、中部、宜花及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。下周一、二低壓帶靠近台灣，水氣增加，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，午後新竹以北及東半部山區有局部短暫陣雨。

氣象署預報員張竣堯表示，受到高壓影響，未來一周各地白天高溫普遍為33至36度，其中，台北盆地、內陸近山區及花東縱谷溫度可再高1至2度，感受上較為悶熱。雨勢方面，明天到周末各地白天都是晴到多雲，清晨到上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

他表示，明天午後熱力作用之下，大台北、中部、宜花及各地山區在午後會有局部短暫雷陣雨。周末環境轉乾，午後僅大台北、中南部及其他山區有雷陣雨，降雨較為零星。下周一、二低壓帶靠近台灣，水氣增加，天氣較不穩定，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，午後新竹以北及東半部山區有局部短暫陣雨。

張竣堯指出，下周三、下周四各地為多雲到晴，西半部、宜花及山區午後有局部短暫陣雨，清晨到上午中南部也有局部短暫陣雨。

另外，他也說，目前沒有明顯的熱帶系統發展，周末或下周則要留意低壓帶是否有熱帶擾動的發展。