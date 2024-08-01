黎煥雄攜手吳子敬 兩代導演共同打造「闖入者」

導演黎煥雄攜手新生代導演吳子敬共同跨越時空，重現1986年黎煥雄24歲時人生首部執導劇場之作「闖入者」，展現八〇年代「台灣小劇場運動」的風風火火。

這次演出由黎煥雄提供原始作品架構，由吳子敬添加新觀點。黎煥雄說這是一齣在客廳長出來的戲，當時他就讀淡江大學，整齣戲就在那時租屋的客廳排練，首演後好評如潮，也成為黎煥雄劇場生涯的關鍵起點。

時隔多年，黎煥雄今天在記者會上表示，他在九〇年代之後就開始跟劇作家紀蔚然合作，創作、執導許多中大型戲劇作品，包括現代戲劇、音樂劇與歌劇，但小劇場始終在他心中。黎煥雄說，「闖入者」的重現對他而言不是重返小劇場，「小劇場一直是我的最核心。」

吳子敬與黎煥雄已經共同工作多年，吳子敬說，剛開始合作時以為已經很了解黎煥雄，沒想到還是不明白，於是加倍閱讀黎煥雄的文字才逐漸克服。這次二人攜手重新詮釋「闖入者」，在吳子敬的「闖入」以及黎煥雄自己再「闖入」後，增加了新的篇幅，帶領觀眾重新閱讀台灣劇場史。

「闖入者」以比利時劇作家梅特林克（MauriceMaeterlinck）的同名獨幕劇作品以及美國作家卡波特（Truman Capote）小說「美莉安」二部作品拼貼、融合。上半場描述一個劇團正在演出劇中劇「闖入者」，下半場劇中的劇團排練「美莉安」，透過劇中劇的形式，探討「闖入」這一個普遍而深刻的主題。

「闖入者」當年迴響熱烈的原因之一在於黎煥雄本人也出現在戲裡的後設觀點，在當時的台灣小劇場從未有人嘗試這種方式，獨特的美學觀點引燃熱論。

黎煥雄說，他當年拿掉一小段關於園丁的談話，改成夢裡頭的獨白，在破口處跑到場上，坐在主角位置講了一段228歷史，然後又跳回還原梅特林克的場景，「因為我們是文學院訓練的，喜歡後現代，現在回頭看也會覺得，自己那時候到底哪來的勇氣，反而展現了很不一樣的史觀。」

這次演出，吳子敬表示將會加入「間奏」段落，劇中演員會嘗試劇中的新片段，「這些段落和時間與空間有關，也會對照38年來的歷史變化。演員在場上翻閱導演筆記，提到黎導38年前是從這部小說作品裡獲得的靈感；這樣的安排，等於是讓黎導與24歲的自己有所對話。」

「闖入者」將於8月2日到4日演出，地點在台北表演藝術中心藍盒子。8月2日首場演出後將舉辦演後座談。