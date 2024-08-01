看比賽中華隊輸了覺得是自己害的 專家提避免走心建議

2024巴黎奧運進入第6天，觀眾跟著賽事直播緊張、歡呼或低落，但有些人會認為自己「帶賽」，看的比賽都會輸，精神科醫師指出，這樣過度投入的人通常有2大特質：過度在意他人看法、敏感度高，建議看較不緊繃的賽事重播，同時避免單獨觀看比賽，和親友同喜同悲，「同溫層取暖比較容易走得出來」。

民眾陳小姐也是奧運忠實觀眾，但她分享，自己有收看「柔道男神」楊勇緯的比賽，因為輸了就不敢再看後面的其他賽事，就連和朋友一起收看羽球男雙「麟洋配」對戰美國隊直播時，也自動躲到看不到電視的地方。

且不止在家看比賽，陳小姐分享，自己在小吃店時看了射箭男團比賽，本想著這麼多人應該不會「發作」，結果還是輸了；「麟洋配」對戰中國隊時，她本想著已經拿下前2場，第3場應該可以看了，結果她一加入就「無限deuce」，讓她直呼，「真的不能鐵齒，中華隊對不起」。

對於這種過大的失落如何調解，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，這類過度投入的民眾有2大特質，第一，本來就很在意別人的看法，容易跟著現場環境起伏的、在意感會比較重；第二則是敏感度高，一般人會跟著賽事同喜同悲，但敏感度過高的人，可能沒辦法控制自己焦慮的情緒。

許正典建議，如要避免自己過度投入，可以和親友一起收看比賽，因為很多賽事時間都很晚了，自己看完可能太亢奮或太低落睡不著，進而導致情緒惡性循環，「同溫層取暖，比較容易走得出來，」也可考慮收看賽事重播，至少氣氛不會那麼緊繃，否則張力太緊的話，交感神經壓到最高點，自律神經會容易失調。

許正典指出，人眼視覺受到運動的刺激，也會產生類似運動的刺激效果，所以不是只有下場運動才有運動強烈感受，光是眼睛去看就會覺得自己好像真的在運動，整個交感神經都會亢奮，大部分的人會失眠、焦慮，建議一次專注一個頻道就好，不要同時切換好幾個頻道、平台，也建議盡量維持12點休息的正常作息。

勝敗乃兵家常事，許正典提醒，觀眾要以正面的角度思考，相信每位運動員都已盡全力，就像羽球選手戴資穎帶傷上陣，民眾則要抱持哀矜勿喜、將心比心的態度，奧運4年舉辦一次，下一次會有什麼狀況也不知道，應該要找到重回正軌的方式，畢竟如果輸了就當作經驗教訓，之後重新來過，「成功就是這樣，只有累積、沒有奇蹟」。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，運動賽事是緊張但充滿歡樂的，但如果因此造成自己心理狀況無法調適，可以尋求心理衛生專業人員協助，針對太亢奮或太低落睡不著的狀態，可先以日常的狀況為基準調整、關注自身狀態，同樣可尋求醫療協助，回到平常的生活步調。