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每5名糖友就有2人有腎臟病 北醫大簽備忘錄尋解方

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學今天與台灣拜耳簽署「全球數據產學合作備忘錄」，由左至右，依序是北醫大副校長施俊哲、副校長李岡遠、校長吳麥斯、拜耳亞太區西藥部商業營運資深副總Ashraf Al-Ouf及台灣拜耳總裁楊玉蘭。圖／台北醫學大學提供
台北醫學大學今天與台灣拜耳簽署「全球數據產學合作備忘錄」，由左至右，依序是北醫大副校長施俊哲、副校長李岡遠、校長吳麥斯、拜耳亞太區西藥部商業營運資深副總Ashraf Al-Ouf及台灣拜耳總裁楊玉蘭。圖／台北醫學大學提供

台灣有超過230萬人罹患糖尿病，其中每5人就有2人合併慢性腎臟病，台灣末期腎臟病門診病人主要年齡落於45到64歲，占整體38.6%，這群人正是台灣主要勞動人口。台北醫學大學與台灣拜耳公司簽署「全球數據產學合作備忘錄」，以北醫三家附屬醫院的臨床研究資料庫為基礎，盼能從數據中找到解決方式，提升台灣醫療品質。

糖尿病是最常引發腎臟病變的疾病，且糖尿病腎病變更是會增加心肌梗塞、心衰竭等心血管疾病風險，對於個人、家庭和社會造成的醫療負擔不容小覷。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫體系擁有多家醫院，可透過大數據分析促進臨床及早診斷糖尿病腎病變，協助病友及早治療，降低心血管事件或末期腎病變發生率。此次與拜耳企業簽署產學合作備忘錄（MOU），象徵北醫加速「數位驅動轉型」，未來合作也將以「數據驅動產學合作，提升醫療品質與教育」為主軸，從數據到研究、衛教到訓練、實習到產學，及北醫大到亞太，四大策略來執行。

吳麥斯表示，北醫大2023年啟動數位轉型，整合數據處、資訊處及管發中心等資訊團隊，5個月即打造出屬於北醫體系的單一資料庫，讓四家附屬醫院的資訊系統可以互通無礙，也成功在今年上半年，陸續完成北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院及新國民醫院HIS 3.0的資訊系統的導入。

北醫體系整合三家附屬醫院的臨床研究資料庫（TMUCRD），除了與全台各大醫院及多家企業進行跨院、產學合作計畫，也吸引台灣拜耳注意，與北醫體系進一步合作。

今年起，針對慢性腎臟病、糖尿病、心衰竭等疾病，展開國際通用數據模式（OMOP）在北萬雙大數據資料庫分析，聚焦在心血管腎臟代謝症候群（CKM）治療領域，配合當代精準醫療的趨勢，解決臨床上潛在未被滿足的醫療需求。

台灣拜耳總裁楊玉蘭指出：拜耳除了建立更緊密的產學合作關係外，也將提供多元化的全通路心腎代謝症候群衛教，持續協助醫事人員教育訓練，即時獲取心腎糖診治的醫療新知，並規劃北醫校內企業講座、拜耳參訪或實習，協助職涯規劃與促進產學接軌，從中深化產學交流，實現資源共享和優勢互補。

北醫大 台灣拜耳 腎臟病

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