當細胞老化...九旬老運將戒嚼檳榔十多年 仍兩度罹癌

彰化縣九旬黃姓阿伯早年駕駛大貨車和計程車，每天嚼三至四包檳榔提神，嚼食逾40年，70歲前才戒癮，但7年前右上唇癌變，今年左下唇也長出癌症腫瘤必須手術切除再整形，兩次癌症都是歸類口腔癌，證實檳榔嚼越久，恐怕危害終生。

今陪黃姓阿伯到醫院複診追蹤病情的女兒表示，她爸爸擔心手術風險也擔心兒女要照顧他會影響工作，即使左下唇長出腫瘤影響進食，仍拖拖拉拉不願就醫超過1年，直到不久前受傷住院要動關節手術，經醫師勸告後才願意接受唇癌手術。

黃阿伯表示，年輕時駕駛大卡車為業，經常開夜車南北奔波，為了提神嚼檳榔，嚼到變成習慣，後來轉行開計程車為業也是常輪大夜班，照樣嚼檳榔也吸菸，到了70多歲因常咳嗽才戒檳榔和戒菸；先前右上唇長腫瘤已手術切除，1年多前左唇「嘴破」擦藥不會好，越腫越大，吃東西有時候會卡住，講話聲調也怪怪的，但不覺得不舒服就沒積極求醫。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，黃姓患者左下唇腫瘤超過3公分長，掛在臉上讓人怵目驚心，已是二期唇癌，手術後取用左手皮瓣進行移植重建，和原外觀幾乎沒差別，阿伯很滿意。

許嘉方又說，口腔癌患者大多集中在40至70歲，9成是檳榔人口，黃姓患者戒檳榔逾10年卻二度出現唇癌，足見檳榔負面影響久遠，根據衛福部資料，嚼檳榔者罹患口腔癌機率是一般人的29倍，若拖到若到三期之後才切除，大多要再接受放療及化療，治療成功率將降低。