解兒科困境 台大兒醫將設國家級「兒童健康研究中心」

美國新聞周刊（Newsweek）日前公布亞太醫院專科排名，台大兒童醫院排名為全台最高，亞洲排名第16位，不過，近年台灣兒科醫師新血招募困難，台大兒童醫院院長李旺祚表示，少子化是台灣兒童醫療轉機，且兒童醫療是政府健康台灣政策重點，院方積極爭取成立「兒童健康研究中心」，已獲教育部核可，將支援部分經費，將力拼年底前將計畫送至行政院，以取得跨部會重視。

李旺祚說，教育部已核可「國立台灣大學醫院附設兒童醫院第二階段發展先期作業規畫」，要在台大兒醫設置「兒童健康研究中心」，國外多數兒童醫院均設有兒童健康研究中心，旨在發展臨床研究，深化兒童醫療發展，盼未來二、三年內，即可由台大兒童醫院擔任領頭羊，成立國內首家國家級兒童健康研究中心。

賴清德總統宣示要落實健康台灣目標，其中重點即是建立各式疾病資料庫。李旺祚表示，兒童健康研究中心即可作為兒童疾病資料庫的基地，且不同於國衛院目前已設立的兒童健康研究所傾向政策建言的特性，國家級兒童健康研究中心應作為政策制定後執行、落實與評估的單位；不過，成立該中心，需要經費、人力等，單靠台大兒醫這樣的公立醫院難以負擔，亟須政府支持。

近前兒科醫師屢次傳出人力荒，難以招募新血。台大醫院去年第2年PGY僅招募到5人，導致住院醫師人數不足，但今年人數翻倍，招募到11人，李旺祚認為，兒科住院醫師缺人的現象，應在二、三年內可以改變。他表示，成立兒童健康中心，讓年輕醫師看到國家重視兒童醫療，對執業環境有信心與希望，才會有更多人願意投入，「台灣的兒科醫療環境，其實沒有那麼悲觀。」

行政院政務委員陳時中日前提到，為獎勵生育，新生兒家庭補助每月3萬元。李旺祚表示，政府除補助家庭生育經費外，更應該投入資源進行兒童健康評估篩檢，除發展篩檢外，兒童心臟病、過敏、腸胃問題等不容易提早發現的病症，也應由中央補助孩子接受檢查，篩出有問題者盡早治療，除對孩童是福音，長遠來看也能減少台灣醫療支出。