快訊

塞納河水質真的安全？ 奧運鐵人三項選手：看到不該想太多的東西

被指國民黨附隨組織…救國團56億資產慘遭凍結 行政訴訟結果曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解兒科困境 台大兒醫將設國家級「兒童健康研究中心」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院院長李旺祚（後排右3）今天出席活動時表示，兒童醫療是政府健康台灣政策重點，院方積極爭取成立「兒童健康研究中心」，已獲教育部核可，將支援部分經費，將力拼年底前將計畫送至行政院，以取得跨部會重視。記者林琮恩／攝影
台大兒童醫院院長李旺祚（後排右3）今天出席活動時表示，兒童醫療是政府健康台灣政策重點，院方積極爭取成立「兒童健康研究中心」，已獲教育部核可，將支援部分經費，將力拼年底前將計畫送至行政院，以取得跨部會重視。記者林琮恩／攝影

美國新聞周刊（Newsweek）日前公布亞太醫院專科排名，台大兒童醫院排名為全台最高，亞洲排名第16位，不過，近年台灣兒科醫師新血招募困難，台大兒童醫院院長李旺祚表示，少子化是台灣兒童醫療轉機，且兒童醫療是政府健康台灣政策重點，院方積極爭取成立「兒童健康研究中心」，已獲教育部核可，將支援部分經費，將力拼年底前將計畫送至行政院，以取得跨部會重視。

李旺祚說，教育部已核可「國立台灣大學醫院附設兒童醫院第二階段發展先期作業規畫」，要在台大兒醫設置「兒童健康研究中心」，國外多數兒童醫院均設有兒童健康研究中心，旨在發展臨床研究，深化兒童醫療發展，盼未來二、三年內，即可由台大兒童醫院擔任領頭羊，成立國內首家國家級兒童健康研究中心。

賴清德總統宣示要落實健康台灣目標，其中重點即是建立各式疾病資料庫。李旺祚表示，兒童健康研究中心即可作為兒童疾病資料庫的基地，且不同於國衛院目前已設立的兒童健康研究所傾向政策建言的特性，國家級兒童健康研究中心應作為政策制定後執行、落實與評估的單位；不過，成立該中心，需要經費、人力等，單靠台大兒醫這樣的公立醫院難以負擔，亟須政府支持。

近前兒科醫師屢次傳出人力荒，難以招募新血。台大醫院去年第2年PGY僅招募到5人，導致住院醫師人數不足，但今年人數翻倍，招募到11人，李旺祚認為，兒科住院醫師缺人的現象，應在二、三年內可以改變。他表示，成立兒童健康中心，讓年輕醫師看到國家重視兒童醫療，對執業環境有信心與希望，才會有更多人願意投入，「台灣的兒科醫療環境，其實沒有那麼悲觀。」

行政院政務委員陳時中日前提到，為獎勵生育，新生兒家庭補助每月3萬元。李旺祚表示，政府除補助家庭生育經費外，更應該投入資源進行兒童健康評估篩檢，除發展篩檢外，兒童心臟病、過敏、腸胃問題等不容易提早發現的病症，也應由中央補助孩子接受檢查，篩出有問題者盡早治療，除對孩童是福音，長遠來看也能減少台灣醫療支出。

台大醫院 行政院 醫師

延伸閱讀

少子化 台大兒醫：盼成立國家級兒童健康研究中心

國家級活動維安要角 新北拉布拉多警犬退役供領養

大溪普濟堂百年遶境慶典 桃市府爭取登錄國家級民俗活動

凱米中心逼近！氣象署首發國家級強風告警 2區域驚現14級陣風

相關新聞

未來一周持續悶熱 下周一起苗栗以南再迎雨勢

中央氣象署指出，未來一周各地持續悶熱，明天到周末各地白天都是晴到多雲，大台北、中部、宜花及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。...

看比賽中華隊輸了覺得是自己害的 專家提避免走心建議

2024巴黎奧運進入第6天，觀眾跟著賽事直播緊張、歡呼或低落，但有些人會認為自己「帶賽」，看的比賽都會輸，精神科醫師指出...

每10人有1人有偏頭痛 止痛藥過量反而造成「慢性頭痛」

頭痛，是許多人生活日常的一部分，睡不好、壓力大、緊張、過勞、天氣變化等，都會引起偏頭痛，影響心情及工作表現。台灣頭痛學會...

每5名糖友就有2人有腎臟病 北醫大簽備忘錄尋解方

台灣有超過230萬人罹患糖尿病，其中每5人就有2人合併慢性腎臟病，台灣末期腎臟病門診病人主要年齡落於45到64歲，占整體...

「紅土之王」納達爾彈球16次是迷信？ 醫：小動作產生安心感

巴黎奧運如火如荼展開，民眾觀看賽事時，是否會發現運動員特殊的「小動作」？例如：桌球或羽毛球在發球之前要吹一下球拍、網球選...

雨勢加大！10縣市慎防豪大雨到晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天南投縣山區有局部大雨或豪雨，中南部及東半部山區有局部大雨發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。