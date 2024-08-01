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這款肺癌100％與菸有關且存活率不到5％ 滅癌王得靠篩檢

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
打擊肺癌，國內六大醫學會今呼籲，醫界應主動出擊，找出符合公費篩檢的高風險對象，增加早期治療的機率，降低肺癌死亡風險，達到總統賴清德癌症死亡人數降低三分之一的目標。記者陳雨鑫／攝影
打擊肺癌，國內六大醫學會今呼籲，醫界應主動出擊，找出符合公費篩檢的高風險對象，增加早期治療的機率，降低肺癌死亡風險，達到總統賴清德癌症死亡人數降低三分之一的目標。記者陳雨鑫／攝影

藝人汪建民日前驚傳罹患肺癌第四期，晚期才發現幾乎是肺癌患者最常見的罹病路徑。台灣多數的肺癌患者，早期無症狀，且多為「非小細胞肺癌」，近年國健署推動第五癌篩檢「低劑量電腦斷層」（LDCT），大幅找出早期肺癌患者，專家提醒，吸菸者罹患肺癌機率高，且屬於致命性極高的小細胞肺癌，存活率有2.3％，呼籲高風險群應及早篩檢，有助於降低肺癌死亡人數。

台灣肺癌醫學會理事長楊政達表示，肺癌位居台灣癌症死亡人數第一位，經近20年，癌症發生率在110年打敗大腸直腸癌，躍升至首位，發生率提高與國人對於肺癌的認識增加有關，加上篩檢普及，幫助臨床找出更多肺癌患者。

衛福部國健署副署長魏璽倫表示，國健署於二年前推動公費LDCT篩檢，讓國內肺癌患者診斷期別出現翻轉，過去每2位肺癌患者，就有1位晚期。推動公費篩檢後，8成因篩檢被找出的患者都屬於早期肺癌。但前篩檢人數還是太少，政策推動至今邁入第3年，高風險族群每2年就該定期接受LDCT檢查的人數，也未達標準。

楊政達表示，衛福部雖推動公費篩檢，但臨床上許多患者並不知道國健署有推動「第五癌」的篩檢計畫，即使符合公費資格，也未能及時篩檢，錯過早期發現機會。

台灣肺癌醫學會邀集台灣放射腫瘤學會、中華民國癌症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會、台灣胸腔外科學會等，共同出面呼籲，盼LDCT肺癌篩檢不僅由胸腔科醫師「主動」找出患者，希望所有醫事人員，只要看到符合條件對象，都建議篩檢。

魏璽倫表示，目前LDCT公費篩檢對象為具肺癌家族史，50歲到74歲男性或45歲到74歲女性；重度吸菸者介於50歲到74歲，且吸菸史達30包／年，或戒菸未達15年者，都是公費篩檢對象。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，肺癌躍升為發生率最高的癌症後，許多衛教資料提及我國半數以上肺癌患者沒有吸菸史，雖然讓不少有家族病史的民眾提高篩檢意識，但降低了吸菸者篩檢意願，認為吸菸不是罹患肺癌的主因，但事實上並非如此。

賴俊良強調，肺癌分「小細胞肺癌」及「非小細胞肺癌」，目前非小細胞肺癌占大宗，且即使是晚期，投以標靶藥物治療效果佳，通常非小細胞肺癌與基因遺傳有關。重度吸菸者罹患的幾乎都是小細胞肺癌，換句話說，小細胞肺癌100％與吸菸有關，而小細胞肺癌治療效果有限，5年存活率僅2.3％。

賴俊良呼籲，台灣的吸菸人口仍需要努力降低，吸菸者也應該意識到自己屬於罹患肺癌的高風險族群，且致命率高，千萬不得輕忽。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良提醒，小細胞肺癌患者人數愈來愈多，且小細胞肺癌100％與吸菸習慣有關。記者陳雨鑫／攝影
台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良提醒，小細胞肺癌患者人數愈來愈多，且小細胞肺癌100％與吸菸習慣有關。記者陳雨鑫／攝影

患者 肺癌 醫學

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