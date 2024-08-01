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全民瘋奧運掀夏日運動潮 中醫推薦水中步行

中央社／ 台北1日電

據統計，台灣7月熱傷害人數破千，超越去年同期數據，炎炎夏日運動應特別留心，中醫推薦水中步行，提醒運動後的收操比暖身更重要，才能不危害健康又跟上4年1度的全民瘋奧運。

據氣象署回顧今年7月數據，全台平地站的平均氣溫及最高氣溫，均為史上同期第2高。這樣的高溫反映在熱傷害數據，衛生福利部統計，今年7月1日至31日，熱傷害就診共1188人次，遠遠超過去年7月的887人次。8月為台灣的盛夏季節，防熱傷害不可少，尤其是從事戶外運動。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方告訴中央社記者，不論是中醫古典籍說的運動，或是他在國訓中心協助選手，都秉持烈日下不高強度競技原則，較建議一般民眾夏天從事游泳或水中步行，運動完也要記得收操；另外，水分攝取足夠也很重要，每天至少飲用體重公斤數乘上30水量。

很多人以為現在的極端氣候，是史上前所未見，事實上，古人早已碰到，陳麒方說，南宋問世的「養生月覽」、同時期稍早的日本「醫心方」，甚至15世紀朝鮮「醫方類聚」等，對於夏月熱傷害、極端氣候，有提出許多對應方法，如多吃膠質食物和蓮子、蓮藕等食療

陳麒方表示，站在中醫的角度，酷夏可以喝點四神湯、紅豆水、綠豆湯，豆類消暑食療做法簡單，用1碗豆、5碗水的比例，煮破不加糖。另外，提醒夏天更要注意水必須煮沸、食物煮熟，避免吃到腐敗食物。

除了酷夏消暑食療，陳麒方呼籲，戶外活動避開上午11時到下午2時的中午時分，不要在日光下直接曝曬，民眾即使待在室內也要小心，注意室內環境不要太潮濕，不論在室內外平時流汗後建議儘速擦乾。

對中醫而言，夏日熱傷害有分輕微的「中暍」與較嚴重的「中暑」。陳麒方表示，中暑更有陰暑與陽暑之分，治療方法多元，包含刮痧、拔罐、捏脊、按摩導引，或是相對應的青草茶、茅根茶與處方用藥，建議民眾如有不適，應就近尋求醫師診療，才不會釀成更多後遺症。

中醫 運動 食療

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