週末前大台北留意午後雷陣雨 局部37度高溫

氣象署今天表示，週末前水氣減少，但午後大台北、中部局部平地及各山區仍要留意午後雷陣雨；溫度部分，台北盆地、中南部近山區河谷、東南部縱谷需留意可能有局部攝氏37度高溫。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天至週末都是偏西南風的環境，水氣較今天稍減，清晨至上午中南部地區易有零星短暫陣雨；明天午後以大台北、中部、宜花等近山區平地及其他各地山區需留意雷陣雨；3、4日則是大台北、中南部地區及各山區有午後雷陣雨。

張竣堯表示，目前位於日本南方海面的大低壓帶，預估5、6日會向西延伸靠近台灣、帶來水氣，短期間天氣不穩定，苗栗以南不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後新竹以北、東半部山區則有局部短暫雷陣雨。

張竣堯說，7、8日低壓帶稍微東退、水氣略減少，但午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，張竣堯指出，未來一週高溫約33至36度，台北盆地、中南部近山區河谷、東南部縱谷因為偏西南風，易有沉降效應，可能會有局部37度以上高溫發生。

張竣堯提到，位於日本南方的大低壓帶中不排除會有熱帶系統發展，但在8月上旬有熱帶系統接近台灣的機率偏低，8月中旬之後大低壓帶會逐漸接近台灣，是否會有熱帶系統影響需持續觀察。