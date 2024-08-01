篩檢助揪早期肺癌 避免巧虎長成老虎

今天是世界肺癌日，6大醫學會攜手國健署提醒「早篩早治」重要性。醫師指出，LDCT檢查有助在巧虎長成老虎前，揪出早期肺癌小時候，搭配精準手術切除，免擔心影響肺活量。

肺癌位居台灣癌症死亡人數首位接近20年。中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙、台灣放射腫瘤學會理事長邱仲峯、台灣肺癌學會理事長楊政達與理事洪仁宇、台灣胸腔外科學會理事長趙盈凱、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良等人，今天分別代表6大醫學會，共同召開記者會提醒民眾注意肺癌威脅。

衛生福利部2022年7月1日起將肺癌篩檢納入台灣第5癌篩檢，補助每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。日前更宣布，明年起篩檢對象將增列大於等於20包年吸菸史，家族史年齡下修5歲。

國健署副署長魏璽倫指出，迄今已經有11.4萬餘人參加篩檢，共找出1403名確診肺癌患者，其中83.2%都是0期和1期患者，存活率可高達90到100%，可說是提供了1000多個家庭新希望。

賴俊良指出，自己曾遇過1名72歲高齡老婦，X光發現在雙側肺部都有異常，雖然眾醫師都同意她的個案應該動手術以防惡化，但婦人卻始終不肯動手術。

過去很多民眾因為害怕面對手術和治療過程中的痛苦，選擇忽視或拖延病情，反而錯失寶貴的治療黃金期。趙盈凱表示，肺部一旦切除，就完全不會再長回來，過去一旦動刀就會切到肺葉，動不動就會造成20%或以上的肺活量損傷，嚴重影響生活品質。

趙盈凱說，如今透過LDCT檢查，有機會在早期肺癌的「小時候」就揪出病灶，加上影像導引、做到精準切除，可避免切除肺葉，不僅可減少對生活影響、縮短住院時間，甚至可能治療效果更佳；此外還有電燒、消融等方式，也有機會助消除病灶。

以前都覺得肺癌是老虎，現在能看得到嬰兒期的『巧虎』，趙盈凱說，1個晚期肺癌患者的總治療費用，可以治療70到80個早期肺癌患者，且有治癒機會更高出許多。但仍提醒，LDCT只是檢查、協助早期診斷，不會降低得病率，呼籲高風險者務必改善生活習慣，降低罹癌風險。