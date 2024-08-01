國史館特展有山寨品？ 藝文界籲嚴追究

針對國史館特展出現疑似知名藝術家常玉、吳冠中等人的山寨或仿冒品，藝文界1日召開記者會表達不滿。畫廊協會理事長陳菁螢表示，應調查史博館是否有出借紀錄，以查明真相；文資學者蕭文杰則強調，特展作品的鑑定書漏洞百出，呼籲各部會加強調查。獨立策展人胡永芬指出，若涉及經濟犯罪與詐欺，更應該擴大查緝。

國家特展有仿冒品？

國史館台灣文獻館「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」特展近日遭典藏雜誌社長簡秀枝揭發展品真偽，還以爭議特展「慶祝新總統就職」；館方表示此其非其所主辦，且與祝賀新總統就職無關，7月30日起暫停開放。而被揭穿的主辦單位ATCT（美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會）也對簡秀枝進行提告。

對此，畫廊協會理事長陳菁螢表示，近兩年來畫廊協會接獲鑑定案件70多件，包括法院遺產鑑定、贓物鑑定等，都有鑑定到如張大千、常玉等知名藝術家的作品，但畫廊協會過去曾與文化部一起制定過鑑定準則，可卻在國史館台灣文獻館的特展出現山寨藝術品的爭議，十分遺憾。

應制定鑑定準則

她呼籲文化部應制定工作會議，每年討論鑑定的準則，政府對於藝術品鑑定應有監管責任。文資學者蕭文杰亦表示，雖然展覽單位ATCT要對提出質疑的典藏雜誌提告，但他還是要站出來指出這些作品有哪些可疑之處，例如，有一幅常玉的作品鑑定是二級古物，但台灣的古物分級是國寶、重要古物與古物，根本不是用數字分級。

「即使是中國，作品也要由官方認證，而非民間單位！」蕭文杰強調，ATCT的鑑定報告書中，與史博館的鑑定與史實多有出入，且展出的畫比起史博館高度相似，僅有寬度變寬，且展出常玉的作品時，並沒有妥善做到的恆溫與恆濕保護措施與警衛，「常玉的作品幾乎價值都上億！」蕭文杰質疑，ATCT卻說他們的作品是真跡，難道是史博館在騙人？

放任仿冒恐丟臉國際

胡永芬表示，藝術品犯罪也是經濟犯罪，若台灣繼續放任此事發生，在國際藝術品市場的信譽將蕩然無存。她有請民進黨立委吳思瑤協調處理相關事務，包括確認史博館是否出借相關作品，若沒有，國史館應對ATCT提告，並抹去展覽紀錄，史博館也要對ATCT採取法律行動。

若涉及經濟犯罪或詐欺，文化部、調查局與刑警局也要調查。耿畫廊負責人耿桂英強調，許多大師都已過世，無法主張受害，台灣對仿冒藝術品應有更嚴格取締與裁罰。

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