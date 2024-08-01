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接台大北護分院長 詹鼎正：做醫療長照結合示範醫院

中央社／ 台北1日電

台大醫院總院老年醫學部主任詹鼎正今天起接任台大北護分院院長，因應總統賴清德「健康台灣」願景，詹鼎正提出嘗試醫療、長照結合模式藍圖，希望帶領北護分院成為示範醫院。

國立台北護理學院附設醫院民國93年8月1日改制成為台大醫院北護分院，由現任內科部兼任主治醫師的楊培銘擔任首任院長，定位為「老年醫學暨長期照護的整合型中心」，積極拓展老年醫學診療並創新服務模式。台大醫院北護分院今天下午舉行新舊任院長布達交接典禮。

台大醫院院長吳明賢致詞時表示，最近常思考台灣醫學在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後該往何處走，這場疫情為醫界帶來了2個重要反省，第1個是民眾應學會提高自身免疫力對抗外在威脅，第2個是醫療觀念應該改革，必須從疾病醫學走到健康醫學、治療醫學走向預防醫學。

吳明賢說，北護分院慢性病照護相關科別、復健等，「很多已經做得比總院好」，相信北護分院可以在社區扮演健康預防醫學的先鋒、領頭羊，甚至進一步走向生活醫學，融入社區發展，民眾願望都很簡單，希望安居樂業，相信在詹鼎正的帶領之下，讓北護分院守護萬華老社區。

詹鼎正表示，今天是北護分院20週年、轉大人的日子，希望跟上政府規劃醫療長照結合願景，如在宅醫療等，與總院老年醫學部、家醫部、急診部合作，盼成為示範醫院，同時希望導入智慧醫療與永續經營觀念，以在地共存為方向，站在巨人的肩膀上，邁向更好的20年。

台大醫院 醫學 願景

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