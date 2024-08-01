AI超現實夢境數位藝術 台中登場

數位發展部與中陽集團合作「我/AI超現實夢境：序曲」數位藝術展，即起至9月30日於台中大里藝術廣場展出，將5G專網技術結合人工智慧及大數據演算，創造出多維宇宙般沉浸式體驗。

藝術展今天舉行計畫成果發表會暨開展活動，數位發展部數位產業署主秘黃雅萍、立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔與廖偉翔、台中市副市長鄭照新、中市府數位治理局長林谷隆、中市府文化局長陳佳君、中陽集團董事長張博鈞、藝術家Ferdi Alici等人皆出席。

黃雅萍接受媒體聯訪時表示，數位產業署推動大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫，建立人工智慧物聯網（AIoT）互動展演與異地共演的應用案例，為民眾提供新形態沉浸式科技藝術饗宴，期待後續可藉此活絡中台灣地區數位經濟動能。

張博鈞指出，透過這次執行5G計畫，希望在大里藝術廣場同時具備科技及藝術文化量能的場域，創造新形態展演數位環境，推動創新合作模式，讓中部民眾有機會感受更獨特展演活動，也為展演內容與商業營運的創新應用拋磚引玉。

鄭照新提到，市府近年積極將擴增實境、互動裝置及AI生成等技術，與展演活動結合，開啟藝術與科技對話無限想像，未來文化與科技間的融合將會更加深入與多元。

計畫主持人、中陽集團策略營運處長張聞雨說明，藝術展在大里藝術廣場建構3個不同場景，分別為「夢（主展場）」及2個「異夢分子I&II（國際演藝廳和宙影幻鏡區）」，透過5G專頻專網即時異地表演及互動直播，能直觀地觀察觀眾回饋，並體驗不同場景協作效果。

張聞雨指出，藝術展與國際新媒體藝術團隊OUCHHH Studio合作，將5G專網技術結合AI人工智慧及大數據演算，觀眾可穿戴連網裝置，將手部運動資料透過5G專頻專網傳輸到運算主機，經過AI演算法轉化成夢幻的科技藝術影像，再傳輸到展覽廳，並與觀眾進行訊號互動，展現5G大頻寬、低延遲及多點連結特性，創造出多維宇宙般的沉浸式體驗。