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島嶼源流台中登場 走讀認識原住民族

中央社／ 台中1日電

文化部文化資產局主辦的「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今天台中登場，將藉由講座工作坊、音樂分享會、導覽走讀、展覽及親子活動，讓國人認識原住民族多元文化。

「島嶼源流─113年原住民族日文化講座暨展演系列活動」今天在文化部文化資產園區正式開幕，是為紀念1994年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」的歷程。

文化部文化資產局長陳濟民致詞指出，透過文化部與原民會的持續推動，目前已經有150項原住民有形文化資產，以及158案的原住民無形文化資產，獲得登錄、指定，這些文化資產是國人認識原住民族文化最好的起點，文資局未來也將持續強化文化資產與原住民文化的聯結。

系列活動除了在文化部文化資產園區，文資局也串聯鄰近的國家漫畫博物館及國立公共資訊圖書館，共同籌辦「原住民族主題漫畫展」，精選超過100種原住民漫畫書，於8月1日起在兩場館同步展出。

此外，文資局也和在地獨立書店「潮返書店」及台中市西區大同國民小學合作「原住民族主題書籍校園推廣活動」，讓小朋友們接觸原住民文化，並將書單轉換為暑假作業及鼓勵參與系列活動，大同國小也將在開學後舉辦暑假作業成果展，讓多元文化教育持續深化。

今天的開幕儀式除由邵族女祭司彈酒祈福，並由邵族杵音藝術團帶來經典杵音歌謠演出，族人並帶來5支由已故長老石阿松製作的木杵，將由文資局檢測及進行維護工作後公開展示。

原住民 文化資產 文化部

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