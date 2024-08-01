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肺癌防治有三支箭 手術可精準切除患部

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
肺癌已成十大癌症之首，多個醫學會1日舉辦記者會強調篩檢的重要性。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
肺癌已成十大癌症之首，多個醫學會1日舉辦記者會強調篩檢的重要性。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

肺癌已成為台灣十大癌症發生率之首，死亡率也癌症之冠，台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良於1日的「世界肺癌日」參與記者會，提出癌肺防治三隻箭：「低劑量斷層掃描篩檢」、「NGS基因檢測促進精準治療」與「健保加速納入新藥」。台灣胸腔外科學會理事長趙盈凱則說，現在癌症早期治療已朝手術精準切除的方向前進，加速病患康復速度。

推廣肺癌篩檢

衛福部國健署副署長魏璽倫表示，肺癌死亡率長年來都相對比較高，因為肺癌初期沒有症狀，民眾很容易就被忽略。她表示，除了希望符合肺癌篩檢資格的民眾接受篩檢之外，也盼有更多醫療院所共同推動篩檢計畫，並在門診推廣戒菸，讓民眾迴避肺癌的高風險因子。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，政府目標於2030年將癌症死亡率減少三分之一，所以「預防、篩檢、診斷、治療」四個層面都不可或缺。但他也說，目前預防這條路比較難走，效果也不太明顯，所以推廣篩檢就變得很重要，接續後面標靶、免疫治療的新療法，才能增加患者的存活率。

肺癌手術變快變好

目前健保給付涵蓋「低劑量電腦斷層掃描（LDCT）」的肺癌篩檢，盼能儘早發現早期的肺部病變，目前給付條件為「肺癌家族史」與「重度吸菸」等高風險族群。賴俊良指出，相比過去有症狀才檢查，低劑量電腦斷層掃描能發現更多肺癌患者，尤其是早期的肺癌患者。

他提出肺癌防治的三隻箭，包括「低劑量電腦斷層，儘早發現肺癌的狀況」、「NGS基因檢測，提供更精準的醫療」，加上「加速癌症新藥給付」，就能增進肺癌治療的效果。

至於早期肺癌的療法，趙盈凱指出，隨著檢測技術的進步，也能更精準定位早期肺癌，由最小肺質量切除取代整片肺葉切除，胸壁的手術創傷也愈來愈小，民眾術後的住院時間也從過去的5到7天，縮短為2天。

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