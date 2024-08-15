嚴選才敢大聲！廠商揭密：屈臣氏「自有品牌」層層把關、超質省

生活中需要精打細算，講求CP值也要追求好品質！很多消費者會擔心「便宜沒好貨」或是「買貴了當盤子」，屈臣氏自有品牌提供聰明消費的好選擇，每一件自有品牌商品皆通過嚴格的品質檢測項目和規範，讓消費者用得安心，同時價格實惠，是許多家庭主婦、大學生和小資族的生活好夥伴！

屈臣氏自有品牌皆通過嚴格的品質檢測項目和規範，且價格平實，吸引懂買的消費者。 圖／李清宇攝影

內部標準比法規更高，合作廠商因此改建廠房

作為全球頂尖生活品牌，每一樣有Watsons標誌的商品，都是品牌傾盡心力的代表作。究竟屈臣氏對於旗下商品，有哪些嚴格的標準規範？濕紙巾大廠「天乙」公司，產品自2006年開始在屈臣氏上架，至今與屈臣氏合作已近20年，「天乙」公司何總經理表示，「一開始自家產品能獲得屈臣氏國際級通路的認可，感到非常榮幸，實際合作後，才發現屈臣氏對產品的把關非常嚴格，甚至到了龜毛的程度，內部標準比食藥署規範還高。」

濕紙巾大廠天乙 與屈臣氏合作至今已近20年。 圖／李清宇攝影

何總經理說明，屈臣氏除了每年都會進行嚴謹的ISO 22716稽核，更以歐盟標準自訂高規格檢定項目，「天乙」也因此進行廠房整建，生產符合標準的濕巾產品。「在台灣可以經得起如此高標準檢測的廠商並不多，這是屈臣氏品質領先、一直是藥妝和美妝通路龍頭的關鍵，同業都認為，能上架屈臣氏，就是對產品的一種肯定。」

合作多年來，何總經理認為屈臣氏自有品牌團隊態度嚴謹，而且反應迅速，能夠帶領產品與下游廠商不斷改良創新、與時俱進。「對屈臣氏來說，濕紙巾一定不能有螢光劑、重金屬、防腐劑等會造成人體肌膚傷害的成分，但這些還只是基本，屈臣氏連還沒有爆出來、大眾未知的有害物質，也會在第一時間掌握、處理。」曾經有某款濕紙巾含有香精，當國外法規指出該香精成分對健康有害，即使政府法規沒有規定不能使用，屈臣氏就要求廠商立即停用，讓何總見識到屈臣氏極高的自我要求，「只要是對客人健康有疑慮的，不能用就是不能用！」

廠商認為屈臣氏除了把關嚴謹，也能針對市場消息迅速反應，並且不斷改良提升產品品質，讓大眾用得更安心。 圖／李清宇攝影

生活用品「隱形冠軍」！隨便買都安心又超值

除了多款自有品牌濕紙巾，滿足不同族群的需求，屈臣氏也秉持「每一天令顧客微笑」的品牌精神，持續創新研發多樣化的生活用品，從衛生紙、牙線棒、棉花棒到沐浴乳應有盡有，多元、平價且具良好品質。

例如：屈臣氏自有品牌抽取式衛生紙(110抽)，連續16年榮獲亞洲第一紙巾類銷售第一品牌；銷售超過1億4千萬支屈臣氏纖細柔軟牙刷(軟毛)，通過塑化劑、多環芳香烴碳氫化合物、 ISO 20126等層層試驗，且每年定期稽核；每秒賣出111組的牙線棒、以及壓邊化妝棉、雙頭黑棉花棒等「秒殺級」生活用品，皆榮登亞洲熱銷冠軍。無數消費者的肯定，反映屈臣氏自有品牌商品價格平實，品質經得起檢驗，網友頻頻推坑：「到屈臣氏隨便選，隨便買，都是安心又物超所值！」

台灣熱銷冠軍商品屈臣氏自有品牌抽取式衛生紙，細滑護理牙線棒每秒賣出111組，雙頭黑棉花棒連續16年榮獲亞洲第一化妝棉及棉棒類銷售第一品牌，纖細柔軟牙刷銷售超過1億4千萬支。 圖／李清宇攝影

大通膨時代，面對飛漲的物價，人人都希望能以最少的預算，為全家人提供最好的生活品質，屈臣氏自有品牌旗下擁有多樣產品線，囊括各類生活用品，與其他通路/量販店相比，屈臣氏自有品牌價格具競爭力，有價值優勢更有好品質保證，逐漸成為消費者心目中的「超質省」首選！