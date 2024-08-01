馬修伯恩版「羅密歐與茱麗葉」 顛覆經典探討性別認同

30年前大膽以全男舞者跳「天鵝湖」，英國編舞家馬修伯恩版舞作「羅密歐與茱麗葉」正在台北國家戲劇院演出，劇中重塑茱麗葉的一改柔弱、莫枯修與巴薩澤的同志情誼等，既顛覆也賦予經典新意。

馬修伯恩（Matthew Bourne）與「悲慘世界」音樂劇製作人卡麥隆麥金托希（Cameron Mackintosh）合作近30年，是麥金托希常用的編舞家及導演。馬修伯恩自創「新冒險舞團」（New Adventures DanceCompany），至今已是英國最具開創性與代表性的舞蹈團體之一，以其獨特的戲劇與敘事風格聞名。

馬修伯恩的「羅茱」版本，回歸莎士比亞筆下青春激情，場景從義大利維諾納改成類似精神病院，用以比喻現代社會的偏見和束縛。男性與女性單獨監禁，禁止交流，嚴密監控。但是羅密歐與茱麗葉的愛情直接挑戰了既有秩序，最後希望破滅，迎來悲劇結局。在這個心碎的故事中，沒有人是贏家。

這次來台擔任舞作指導的駐團藝術家艾倫文森（Alan Vincent）接受中央社專訪時表示，馬修版的「羅茱」聚焦當代議題包括權力與壓迫、性別認同、禁忌愛情等等，「馬修重視的不是動作形式，而是他如何傳達這個故事，他從角色個性與音樂發展角色們的動作，他說故事的方式每次看仍然被震撼。」

文森表示，這齣舞作舞台乾淨、色彩時尚，音樂重新編整，也新增了同志角色，「馬修很想讓觀眾可以感受到這個設定，無論是異樣眼光甚至歧視，在當代社會仍然經常可以看見，這些不同的經典角色，希望觀眾看完之後，有一些新的思考。」

「羅茱」去年在英國國內巡演後，今年起已在全球巡演超過半年以上，飾演女主角茱麗葉的莫妮姬卓納斯（Monique Jonas）是黑人女舞者，她說：「舞劇中茱麗葉雖然脆弱，但不會逆來順受，她有自己的堅韌，表達自我意志，這已經不是單純的愛情故事，而正反映社會。」

飾演男主角羅密歐的傑克森費希（Jackson Fisch）表示，馬修版本中的羅密歐個性上與莎士比亞筆下的沒有太大不同，「從一開始的天真，中間經歷很多挫折，到最後義無反顧追尋自己的愛情，這種戲劇性的變化，我覺得跳起來很有成就感。」

馬修伯恩舞作「羅密歐與茱麗葉」即日起到8月4日在台北國家戲劇院演出，8月9日到11日則在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。