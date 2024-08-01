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62歲男糖尿病定期抽血檢查 早期發現7公分肝腫瘤

中央社／ 台中1日電

62歲王姓男子患糖尿病，日前例行抽血檢驗，篩檢出罹患肝癌的「甲種胎兒蛋白」（AFP）數值較高，檢出7公分腫瘤，早期發現肝癌約1至2期間，透過達文西機械手臂切除病灶。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，王男年初抽血檢查發現AFP數值達10.5，診所安排進行腹部超音波，在影像檢查中發現問題，轉診光田綜合醫院，經肝膽腸胃科進行電腦斷層，在王男肝臟左下處發現近7公分腫瘤，為他安排達文西機器手臂肝臟切除術。

一般外科醫師彭仲毅表示，王男為B型肝炎帶原者並發展為慢性B型肝炎，加上有抽菸、飲酒習慣，增加罹患肝癌風險。他罹患肝癌並未出現不適，因肝臟沒有神經，在輕微發炎、肝硬化時都不會感到任何異狀；當患者發覺症狀時，都是腫瘤大到碰觸肝表面神經，才會感到疼痛，此時肝臟也要罷工了。

彭仲毅指出，目前肝癌治療仍以「手術切除」為主，如果能大幅度保留肝臟並清除腫瘤，將提高治癒率，未來也不易復發；相較傳統開放手術，達文西機械手臂手術因配有3D影像系統，能提供放大10倍高清視野，且鏡頭與器械能在腹腔內靈活轉彎，能看到肉眼看不到死角，更加精準清除癌細胞，保留大部分健康組織。

他說，手術傷口小，癒合後不到5公分，相較以往須在肋骨下劃開近40公分的「賓士型」切口，達文西手術減少術中出血量及對周圍組織損傷，降低術後痛感；最快3天即能出院，傳統手術則須住院14天，王男因考量年紀及後續休養計畫，住院5天即返家休養。

手術 肝癌 腫瘤

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