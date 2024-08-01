蚵農引進中國三倍體牡蠣引擔憂 水試所：不具繁殖力

颱風凱米造成國產牡蠣減產，產業發展受關注，有蚵農抗議有人進口中國三倍體牡蠣蚵苗養殖。漁業署說，他們認為長得較快。水試所說，強勢改變染色體只長肉所致，但不具繁殖力。

颱風凱米襲台造成國產牡蠣減產，產業相關發展議題引發關注，除了去年相對低價的越南牡蠣進口量達4053公噸，合併國產牡蠣近3年的年平均生產量為1.68萬公噸，越南牡蠣在台的市占率已達2成，國產牡蠣生存受威脅之外；近年蚵農也抗議有盤商進口中國三倍體牡蠣蚵苗養殖，影響國產牡蠣商機。

農業部漁業署副署長陳建佑告訴中央社記者，蚵苗在2公分以下，可以合法進口，加上有人認為長得比較快，所以嘗試養殖，嘉義、台南、雲林都有人在試養中。

農業部水產試驗所說，國產牡蠣就是二倍體牡蠣，具備繁殖力，也因此，風災來襲時，遇到水溫、水質變化等環境刺激，會放出精、卵，此時營養不是全用於生長，所以變瘦、比較沒肉。

反之，三倍體牡蠣不具備繁殖力，遇到刺激不會放出精、卵，營養都用於生長，此時的肉長得相對較多。

水試所做個比喻，遭遇環境刺激下，二倍體、三倍體牡蠣，因為有以上生理差異，所以就像是身高都是160公分的人，變成有的人體重比較輕、有的人比較重。

但是水試所指出，並不是所有狀態都是三倍體牡蠣長得比較大，只要飼養環境適宜，二倍體牡蠣也可以長得跟三倍體牡蠣一樣，主要差異在於受環境變化刺激時，二倍體牡蠣會釋出精、卵，此時營養不是都用於生長，所以重量有差異，特色是仍具備繁殖力。

關於三倍體牡蠣的育成原理，水試所說，三倍體牡蠣是經由人為強勢介入改變染色體，先做出四倍體牡蠣，再與二倍體牡蠣，各取一半染色體雜交而成的，但是這種牡蠣不具備繁殖力。

水試所也說，其實物種被人為介入急速而強勢改變染色體時，包含讓淡水魚變成可以在具鹽度的水中飼養，而非自然逐步演化，其實都會造成物種的生理強烈痛苦。

另外，關於媒體報導在馬祖採樣牡蠣檢驗驗出重金屬事件。漁業署說，近日官方檢驗結果即將出爐，並將鼓勵地方政府推動可溯源的水產產地證明標章。