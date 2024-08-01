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戶外熱危害若達「最高風險」 雇主未預防可罰30萬

中央社／ 台北1日電
近年氣候變遷造成高氣溫危害風險增加。圖／聯合報系資料照片
近年氣候變遷造成高氣溫危害風險增加。圖／聯合報系資料照片

夏季高溫炎熱，職安署今天表示，鑑於近年氣候變遷造成高氣溫危害風險增加，今天起當戶外作業熱危害風險達最高等級時，雇主若未做好預防，最高可開罰新台幣30萬元。

近年來因全球暖化趨勢，夏季高溫不斷，戶外工作者在烈日下工作易增熱傷害、熱危害風險，勞動部職安署今天發布新聞稿宣布，今天修正發布「職業安全衛生設施規則」，盼強化高氣溫、機械設備及屋頂作業防災。

勞動部職業安全衛生署組長張國明接受媒體聯訪指出，近年夏季高溫日益炎熱，戶外工作者面臨熱危害風險，過往雖要求雇主必須做好預防措施，但因法規要求限期改善後才能開罰，遇到工期較短工程時，往往無法實質約束雇主做好預防責任。

張國明說，新修正發布的法規要求雇主因應極端氣候必須做好預防措施，包含設置防止熱危害的必要設備，也增訂戶外作業熱危害風險達最高等級時，應設置具備遮陽及可以降低作業環境溫度的設備，像是架設遮陽網及細水霧等，並應提供陰涼休息場所及充足飲用水。

張國明說，雇主如果未依規定辦理，依「職業安全衛生法」規定，最高可處30萬元罰鍰，勞動檢查機構近期也將展開相關宣導輔導措施，請事業單位務必留意氣象資訊，預先做好必要遮陽、休息設施及採取相關危害預防措施。

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