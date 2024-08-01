少子化 台大兒醫：盼成立國家級兒童健康研究中心

台灣面臨少子化嚴峻危機，台大兒童醫院院長李旺祚今天說，應該要往「讓兒童醫療更精緻」的方向思考，盼政府成立國家級兒童健康研究中心，帶動台灣兒童醫療往前衝。

台大兒童醫院今天舉辦10週年院慶活動，台大醫院院長吳明賢會前接受媒體聯訪強調，兒童不是大人的縮影，包括他們生的病，也跟大人不同，例如與生長發育相關，這在大人中就很少，所以一定要專人專職投入，而不是成人醫師兼看兒童。

吳明賢說，台大兒童醫院雖然以婦產科、小兒科為主體，卻涵蓋全院最多專科，這是很多醫院不敢做兒童醫療的原因，投入資源遠比成人多，回收卻無法相比，但一個國家進不進步，新生兒跟孕婦是否受到好的照顧也是重要指標，這是台大持續投入跟重視的原因。

李旺祚也說，這幾年大家一直強調少子化問題，氛圍導致很多想從事兒童醫療的年輕醫師卻步，他一直呼籲應該要往「讓兒童醫療更精緻」的方向思考，尤其加強預防醫學工作很重要，隨觀念轉變，相信會有更多人加入兒童醫療行列。

他認為，除了分級醫療外，給付也要分級，讓從事急、重、難、罕的醫療機構可以得到更多資源，雖然政府現在提出很多補助計畫可以申請，但計畫通常都有期限，且可能政府輪替就沒了，又回到原點，應該要讓願意投身兒科醫療的人員無後顧之憂，盼政府重視。

總統賴清德上任後提出健康台灣願景，李旺祚表示，現在正積極推動，希望從台大做起，成立國家級兒童健康研究中心，事實上國外如歐洲、美國、日本等，好的兒童醫院幾乎都有研究中心，重要任務之一是臨床研究，怎樣的治療會更好，現在台灣都是跟著國外怎麼說就怎麼做。

李旺祚說，雖然現在國家衛生研究院設有兒童醫學及健康研究中心，主要是針對政策制定，還需要一個執行與評估的單位，他所說的國家級兒童健康研究中心就是執行角色。

他強調，台灣兒童醫療要更好，成立國家級兒童健康研究中心絕對是重中之重，賴總統上任提到要建立台灣疾病資料庫，兒童健康研究中心同時可當領頭羊，建立台灣兒童疾病資料庫，若政府不只是停留宣示性政策，落實成立這樣的研究中心，也會讓年輕醫師看到願景，可望帶動台灣兒童醫療往前衝。