快訊

Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

少子化 台大兒醫：盼成立國家級兒童健康研究中心

中央社／ 台北1日電

台灣面臨少子化嚴峻危機，台大兒童醫院院長李旺祚今天說，應該要往「讓兒童醫療更精緻」的方向思考，盼政府成立國家級兒童健康研究中心，帶動台灣兒童醫療往前衝。

台大兒童醫院今天舉辦10週年院慶活動，台大醫院院長吳明賢會前接受媒體聯訪強調，兒童不是大人的縮影，包括他們生的病，也跟大人不同，例如與生長發育相關，這在大人中就很少，所以一定要專人專職投入，而不是成人醫師兼看兒童。

吳明賢說，台大兒童醫院雖然以婦產科、小兒科為主體，卻涵蓋全院最多專科，這是很多醫院不敢做兒童醫療的原因，投入資源遠比成人多，回收卻無法相比，但一個國家進不進步，新生兒跟孕婦是否受到好的照顧也是重要指標，這是台大持續投入跟重視的原因。

李旺祚也說，這幾年大家一直強調少子化問題，氛圍導致很多想從事兒童醫療的年輕醫師卻步，他一直呼籲應該要往「讓兒童醫療更精緻」的方向思考，尤其加強預防醫學工作很重要，隨觀念轉變，相信會有更多人加入兒童醫療行列。

他認為，除了分級醫療外，給付也要分級，讓從事急、重、難、罕的醫療機構可以得到更多資源，雖然政府現在提出很多補助計畫可以申請，但計畫通常都有期限，且可能政府輪替就沒了，又回到原點，應該要讓願意投身兒科醫療的人員無後顧之憂，盼政府重視。

總統賴清德上任後提出健康台灣願景，李旺祚表示，現在正積極推動，希望從台大做起，成立國家級兒童健康研究中心，事實上國外如歐洲、美國、日本等，好的兒童醫院幾乎都有研究中心，重要任務之一是臨床研究，怎樣的治療會更好，現在台灣都是跟著國外怎麼說就怎麼做。

李旺祚說，雖然現在國家衛生研究院設有兒童醫學及健康研究中心，主要是針對政策制定，還需要一個執行與評估的單位，他所說的國家級兒童健康研究中心就是執行角色。

他強調，台灣兒童醫療要更好，成立國家級兒童健康研究中心絕對是重中之重，賴總統上任提到要建立台灣疾病資料庫，兒童健康研究中心同時可當領頭羊，建立台灣兒童疾病資料庫，若政府不只是停留宣示性政策，落實成立這樣的研究中心，也會讓年輕醫師看到願景，可望帶動台灣兒童醫療往前衝。

台大醫院 醫學 醫師

延伸閱讀

台大醫院多項新人事 金山分院院長張志豪任總院副院長

處方箋變革改列成分名 吳明賢指其為全球趨勢：政府應致力把關學名藥

大溪普濟堂百年遶境慶典 桃市府爭取登錄國家級民俗活動

亞太醫院專科排名 國內醫院皆未擠進前三 專家這樣說

相關新聞

午後對流雲系發展旺盛 10縣市大雨持續至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天中南部及東半部山區有局部大雨發生的機率，預計持續到晚間，提醒...

巴西蘑菇被譽為抗癌聖品！食藥署公布一批產品重金屬超標

巴西蘑菇被認為具有增強免疫力、抗發炎、抗癌等功效，但衛福部食藥署今公布，有一批巴西蘑菇的重金屬鎘含量超標，由於來源業者無...

Sony放大絕早該這樣做！PS VR2降價6500元 銷量1天狂飆2350%

要如何讓Sony遊戲主機PS5（PlayStation 5）的頭戴裝置PS VR2（PlayStation VR2）起死回生呢？除了推出「PC轉換器」外，Sony再放大絕招，讓PS VR2降價6500元，讓PS VR2的銷量在1天成長了2350%，相當驚人。

羅技執行長推高單價「終身滑鼠訂閱制」 價格、做法曝光網狂吐嘈：我才不要

換另一個「方式」買滑鼠你願意嗎？知名電腦周邊裝置製造商羅技（Logitech）執行長Hanneke Faber天外飛來一筆提到，目前公司正在研究一款訂閱制的滑鼠，可以終身永久使用，立刻引來國內外網友討論，有網友表示，自己擁有羅技滑鼠，「但我永遠不會為滑鼠付費」、「一百萬年內我都不會付訂閱費。」

八掌溪畔提前搶修 台鐵西部幹線明恢復雙線通車

台鐵嘉義水上台南後壁因八掌溪沖刷掏空交通受阻，只能靠公路客運接駁，在台鐵全力搶修提前在今天完工，台鐵董事長杜微表示，西部幹線明正式恢復雙線通車。

北榮新醫護宿舍今歡喜入住 院長陳威明卻感嘆這件事

台北榮總醫護同仁今天上午歡喜入住新厝。北榮院長陳威明特別在門口迎接第一批入住的護理人員，院方也貼心安排搬家公司協助搬遷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。