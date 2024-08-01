巴西蘑菇被譽為抗癌聖品！食藥署公布一批產品重金屬超標

巴西蘑菇被認為具有增強免疫力、抗發炎、抗癌等功效，但衛福部食藥署今公布，有一批巴西蘑菇的重金屬鎘含量超標，由於來源業者無法提出資料，被開罰新台幣3萬元；宜蘭則有一批冷凍生丁香魚被驗出鎘超標，因業者未再販售該類產品，後續將加強管理。

食藥署今天公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫4至6月執行結果」，共完成227件食品檢驗重金屬，包含27件食米及其他穀類、43件蔬果植物類、7件藻類食品、42件水產品、11件禽畜產品、31件蛋品及其加工品、39件嬰幼兒食品、7件盛裝飲用水、5件乳品、5件罐頭食品、5件飲料類、2件脂肪抹醬及3件食用油脂。

違規品項部分，副署長林金富表示，桃園富園蛋糧行的巴西蘑菇，被檢出重金屬鎘含量為３mg／kg，超過2mg／kg的限量標準，同批違規產品立即下架銷毀，來源為高雄市「王○源」，因為業者無法提具來源資料，違反食安法第47條第12款規定，處新台幣3萬元整。

林金富說，另一批違規品項為宜蘭溪和食品有限公司的冷凍生丁香魚，同批違規產品立即下架銷毀，經地方政府衛生局命業者限期改正後，已無生產新的產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

針對媒體報導提到，審計部報告指出，「健康食品管理法」18年未通盤檢討修正，導致罰則比「食安法」輕，林金富表示，會再檢討，因為法規本就是一段時間後要滾動式調整，目前尚無修法規畫，但仍會持續蒐集意見，且健康食品屬於特別法，例如非健康食品卻宣稱健康食品，會面臨刑事責任，食安法則一般為行政罰，所謂「嚴重」要看刑責而不能只看金額。