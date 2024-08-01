吃對蛋白質減重事半功倍！營養師：兩時段一次吃兩份效果更好

蛋白質扮演身體不可或缺的角色，如果攝取不足可能會造成免疫力下降、也會造成肌肉無力鬆弛，甚至是伴隨著疼痛。

營養師劉怡里近日在臉書發文，分享她認為最適合攝取蛋白質的時間與方式。也提到如果想減重、控制三高、幫助兒童發育，甚至是預防肌少症，吃對蛋白質是很重要的事！

首先，比起白肉取代紅肉，不如選擇更健康的烹調方式，像是用滷牛腱取代炸物。

而最重要的是均衡飲食，劉怡里強調豆、魚、蛋、肉類都可以輪流攝取，而非單一種類。此外，早餐與午餐時段是吸收效率最好的時間，所以在此期間可以一次攝取兩份效果更佳。

此外，劉怡里補充，在運動後半小時至一小時之間，這段時間內攝取蛋白質可以更有效幫助肌肉組成。她也提到鮭魚、牛腱、毛豆、虱目魚等都是可以優先選擇的優質蛋白質選項，乳清蛋白、牛奶、豆漿、雞蛋與富含維生素B6豐富的香蕉，都有助蛋白質吸收。