北榮新醫護宿舍今歡喜入住 院長陳威明卻感嘆這件事

台北榮總醫護同仁今天上午歡喜入住新厝。北榮院長陳威明特別在門口迎接第一批入住的護理人員，院方也貼心安排搬家公司協助搬遷。台北榮總新醫護宿舍大樓由潤泰集團善心捐建，斥資超過21億元（含土地），僅花費473個日曆天，可稱為醫界最快速的工程，並已於7月26日完工啟用，並於今天上午開放入住。

台北榮總院長陳威明說，北榮興建醫護人員宿舍，原因是原本舊的宿舍被網路稱為「鬼屋」，是「連鬼都不敢住房屋」，真的是滿痛心的，希望提供醫護人員更好的住宿環境，而潤泰集團總裁尹衍樑大力協助，以不可思議的速度，花費不到500天興建、使用，並剛好搭上目前醫護短缺的時刻，幫助醫院招募護理師更為有力，因為如果沒有照顧醫護人員，也就無法照顧病人。

台北榮總提供醫護人員宿舍、加薪等各項福利措施，這是基本的，陳威明最希望的是，病人與家屬應多鼓勵醫護人員，不要責難，互相包容，如果病人與家屬批評、指責有理，院方會加以改進，但如果不合理的批評，將會是壓垮醫護人員的最後一根稻草，最後醫護人員選擇離職，受苦的還是病人，期盼大家一起守護醫療環境。

陳威明感慨，台灣以往最美的風景是人，大家互相尊重，但最近華航、立榮航空地勤人員，遭人辱罵、砸塑膠椅，華航地勤人員甚至下跪道歉，實在令人非常難過，「台灣何時變得如此不互相包容」，像他自己不論是坐計程車下車時，或是到超商結帳後，都會向計程車司機、超商店員說聲謝謝，這是基本的尊重。

「護理是高度的專業和服務業不同，有些病人看到我都很客氣，可是看到護理師講話口氣都不同，我非常的難過。」陳威明說，一個醫療的成果是團隊共同努力的成果，沒有護理師的協助，他的手術也完成不了。