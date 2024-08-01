台北榮總護理師今搬離「鬼屋」 歡喜入住新宿舍大樓

台北榮總醫護同仁今天上午歡喜入住新醫護宿舍大樓，院長陳威明特別在門口迎接第一批入住的護理人員，院方也貼心安排搬家公司協助搬遷。台北榮總新醫護宿舍大樓由潤泰集團善心捐建，斥資超過21億元（含土地），僅花費473個日曆天，可稱為醫界最快速的工程，並已於7月26日完工啟用，並於今天上午開放入住。

台北榮總院長陳威明說，北榮興建醫護人員宿舍，原因是原本舊的宿舍被網路稱為「鬼屋」，是「連鬼都不敢住房屋」，真的是滿痛心的，希望提供醫護人員更好的住宿環境，而潤泰集團總裁尹衍樑大力協助，以不可思議的速度，花費不到500天興建、使用，並剛好搭上目前醫護短缺的時刻，幫助醫院招募護理師更為有力，因為如果沒有照顧醫護人員，也就無法照顧病人。

「醫院是被病人而生」，陳威明說，台北榮總新醫護宿舍大樓特別在一樓設置值班床，讓藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師等需要值班的同仁都可以使用，期許優質的工作環境，希望更多優秀人才，加入北榮團隊，提供最高品質的醫療服務，守護全民健康。

陳威明指出，北榮醫護人員宿舍，新宿舍每月租金為1000元，因為舊宿舍就是1000元，換到新宿舍不想增加護理師、住院醫師的負擔，目前可以提供1200多人入住，一旦有緊急狀況，可以立即幫忙，如新冠疫情期間，台北三大批發市場、京元電子的快篩服務，同仁清晨4點出發，但凌晨捷運還沒發車，住在宿舍的醫護人員就可協助，如颱風來了，道路斷了，「北榮可以繼續守護病人」。

以北榮所在的天母地區，一個人租一間五坪的小套房，租金約需1.2萬至1.3萬元，但宿舍僅需1000元，可以省下不少開支；北榮除提供新的宿舍，還有運動場館、餐費補助，便宜的福利社、幼兒園，讓醫事人員工作無後顧之憂、幸福，尤其護理師的家長可以心安讓女子到北榮服務。

衛福部最新公佈資料，北榮護病比為1：6.7，陳威明說，這應該算是最好之一，目前護理師人力穩定，但他認為還是不夠，如果有更多的護理師到院服務，願意把護病比調低，提升醫療品質，尤其北榮病患中約三分之一為癌症病人，「不是看感冒的醫院」，且重症病人行動不方便，護病比應該更低，由更優質的護理師照顧病人，這是他努力的方向。

「留住醫護人員，政府也需要幫忙。」陳威明說，公務人員明年加薪3%，北榮人事成本每月增加4億元，如果沒有合理的挹注、點值點值，對提升醫療品質，將會非常困難；北榮不以盈利為目的，所幸有企業界支持。

陳威明說，潤泰集團所興建的北榮重粒子中心目前收治約300位病人，其中90位是號稱「癌王」的胰臟癌病人，病人常活不到幾個月，每年電費目前約3000萬元，但「人命是無價的」，期盼企業界多給醫界幫忙，守護重症病人。

台北榮總新醫護宿舍大樓為地下1層、地上18層樓的建築，以「家」為概念設計興建，新穎貼心的設備、飯店式的安全管理，提供如「家」一般溫暖、舒適的居住環境。戶外設有療癒人心的休閒公園，大樓內部建置300間獨立套房，每間套房規畫4組獨立式桌、床櫃，共設置1200床供單身醫護同仁居住，包括720名護理師、480名醫師，另有44戶眷舍及9戶學人宿舍。

今年6月才從事護理工作的護理師謝伃庭，及已工作超過10年的護理師陳彥宇都表示，對於能入住豪宅等級的宿舍十分開心。首先是嚴謹門禁管理，讓住的更安心，還有寬敝明亮的交誼廳，設備完善的多功能室，微波爐、電鍋、冰箱、電視機及飲水機一應俱全，讓需要輪三班的護理同仁可以隨時進食休息，不會影響到同寢室的室友；在半夜如果肚子餓了，院方也規劃於一樓設置販賣機，讓同仁可隨時補充營養，不需再出外覓食。