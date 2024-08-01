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高溫引發脫水與電解質失衡 醫：恐提高心肌梗塞風險

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青表示，高溫環境會對心血管造成威脅，尤其是冠狀動脈疾病、高血壓或心律異常患者，面對高溫要記得隨時補充水分，監測體溫變化。圖／台南市立醫院提供
台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青表示，高溫環境會對心血管造成威脅，尤其是冠狀動脈疾病、高血壓或心律異常患者，面對高溫要記得隨時補充水分，監測體溫變化。圖／台南市立醫院提供

颱風過後水氣減少，南部各地高溫今上看35度，隨著氣溫持續攀升，高溫環境恐對心血管造成威脅，台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青也提醒，冠狀動脈疾病、高血壓或心律異常等病人，應特別注意防範極端高溫對健康的影響。

吳柏青表示，極端高溫之下，人體心臟需更加努力工作，以加速血液流向皮膚表面進行散熱，而在人體大量出汗時，若未能及時補充水分，會導致身體脫水，增加血液濃稠度，恐加大心臟輸出難度，不僅增加心臟負擔，也會提升血栓風險，增加心肌梗塞和中風機率。

他也提到，人體流汗時不僅失去水分，還會流失鈉、鉀、鎂等重要電解質，這些電解質則是維持心臟正常功能的重要關鍵，嚴重失衡恐會引發心律不整等問題，因此面對高溫環境，老年人、低血壓族群、冠狀動脈疾病、高血壓或心律異常患者等，都應特別注意。

吳柏青說，想預防高溫對心臟的傷害，除需保持足夠的水分攝取，定時補充水份以避免脫水外，可穿著輕便、透氣的衣物幫助身體散熱，平時盡量待在陰涼處或空調環境中，老年人和心血管疾病病人則要經常監測體溫變化。

吳柏青強調，民眾若出現心跳加速、頭暈、胸口悶痛或意識不清等症狀，務必迅速離開高溫環境、鬆脫衣物、用水擦拭身體等，設法降低體溫，也可飲用添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，同時應立即就醫治療。

老年人 高溫 高血壓

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