牡丹水庫被冠「全台最讓人放心的水庫」 凱米颱風來一次灌飽

屏東恆春半島上半年遇大乾旱，供應屏東南區民生用水的牡丹水庫，創下自水庫興建以來最低的水量116.5公尺，這次凱米颱風過境，短短幾天蓄水量從7月24日最低的12.9%，回升到今天的84.9%；南區水資源局分署說，它被冠上「全台最讓人放心的水庫」，今年出現史上最低水位，一度讓人忐忑會破功，凱米一次就灌飽，名不虛傳。

這次凱米颱風過境，原本快見底的牡丹水庫一次灌飽，南水分署統計，颱風期間（23日凌晨至28日晚上6點）為牡丹水庫帶來累積雨量達545毫米，總入流量高達2200萬立方公尺，削減上游水量確保下游民眾的安全，更讓水庫蓄水率在短短幾天提升至84%，有效紓解水庫旱象問題。

牡丹水庫供水轄區為屏東縣南區，包括東港、小琉球、林邊、新園、枋寮、佳冬、枋山、琉球、恆春及滿州等17個鄉鎮，供水用戶約7.6萬戶，今年牡丹水庫周邊4、5月間雨量僅往年的45％，6月僅去年的28％，1月至7月降雨量只有去年平均值的47％，因此創下自水庫興建以來最低的水量116.5公尺，

牡丹水庫有效水量約395萬噸，每天供水約5萬噸，正值暑假期間，水庫供水轄區墾丁、小琉球遊客眾多，南水分署颱風前特別調用林邊溪的伏流水每天支援1萬噸，當時時南水分署認為，只要一場颱風降雨就能解旱，這次凱米過境也證實預估無誤。

南水分署說，因應豐水期的調節性放水，期間同步進行暫置場的淤泥沖淤作業，總沖淤量達10.5萬立方公尺，確保抽泥作業的持續進行，增強水庫的經營韌性，實現永續經營的目標，因進入豐水期，水庫可望一直維持滿庫狀態至年底，從今年11月到明年5月的枯水期也能讓人放心。