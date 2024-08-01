許維恩女兒忒忒是「母乳寶寶」 出生以來沒生過病
母乳對寶寶而言，是抗體及免疫力的來源，對媽媽則有幫助產後子宮收縮等好處。藝人許維恩今帶著女兒「忒忒」，出席衛福部「國際母乳周」活動，表示女兒接受純哺餵母乳6個月，至今都沒有生病。國健署提醒，不應打擾媽媽餵母乳，禁止、驅離或妨礙婦女於公共場所母乳哺育者，最重可開罰3萬元。
每年8月第一周為國際母乳周，世界衛生組織建議，嬰兒純母乳哺育6個月，添加適當的副食品，持續哺育母乳至2歲或2歲以上，許維恩今天帶著1歲1個月的「忒忒」出席國健署「整座城市都可以是哺乳室」神隊友相挺召集令記者會。
小小孩容易感冒、發燒，許維恩說，但「忒忒」到現在都還沒生病過，懷孕時知道母乳對寶寶有許多好處，如增加免疫力、抵抗力，對寶寶是最好保護力，身邊也有很多比較早生孩子的親朋好友可以詢問，身為「神隊友」的老公則會幫她按摩身體及放鬆心情，當增加催產素分泌，奶水也就更順暢，公婆也都會給予舒適的空間讓她安心餵母乳，自己也曾在高鐵、餐廳等地點餵母乳，不會特別在意外界眼光。
成大醫院新生兒科主治醫師林永傑說，目前全國共有138家母嬰親善醫療院所，可在媽媽生產前提供完整母乳哺育資訊，在生產後，醫護人員也能即時提供媽媽正確哺乳及餵食指導，並且在出院之後，提供24小時諮詢，隨時解決媽媽們哺乳問題。
全台北中南有3家母乳庫，早產兒和病嬰等有特殊需求的嬰兒，當媽媽無法親自哺乳時，只要經醫師開立處方箋提出申請，可提供安全的捐贈乳給予這些特殊需求嬰兒使用。林永傑指出，目前有南北2處母乳總庫及中部衛星站，共同推動領乳者友善，去年服務人數約1820人，台北母乳庫加上台中衛星站約620人，南區母乳庫約1200人。
另外，民國99年立法通過公共場所母乳哺育條例，保障媽媽與寶寶於公共場所母乳哺育權利，任何人不得禁止、驅離或妨礙。婦幼健康組副組長蔡維誼表示，違者可處新台幣6000至 3萬元罰鍰，法規要求特定公共場所應設置哺集乳室，截至去年底，總計全台有4008處。
國健署也與勞動部共同宣導營造友善職場哺乳環境，請各職場雇主落實執行「性別工作平等法」及「勞動基準法」規定，讓職場哺乳婦女在規定之休息時間外，給予每日60分鐘哺集乳時間，勞動部也提供經費補助企業設置哺集乳室，企業除設置哺集乳室外，也推動母乳哺育相關措施。
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