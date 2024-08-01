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勞團提勞基法修法！喊提高加班費率、恢復19天國假、加重雇主罰則

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
適逢勞基法施行40周年，由全國各地產總、各產職業類別的總工會、產職業工會、中華電信工會、工傷協會和台灣國際勞工協會等組成「尊嚴勞動修法聯盟」今公布勞團版的勞基法修正草案，提出提高加班費、還我7天假、增加退休金、保障工作權、弱勢要保障以及罰則要有效等六大修法方向。記者葉冠妤/攝影
適逢勞基法施行40周年，由全國各地產總、各產職業類別的總工會、產職業工會、中華電信工會、工傷協會和台灣國際勞工協會等組成「尊嚴勞動修法聯盟」今公布勞團版的勞基法修正草案，提出提高加班費、還我7天假、增加退休金、保障工作權、弱勢要保障以及罰則要有效等六大修法方向。記者葉冠妤/攝影

適逢勞基法施行40周年，由全國各地產總、各產職業類別的總工會、產職業工會、中華電信工會、工傷協會和台灣國際勞工協會等組成尊嚴勞動修法聯盟，今公布勞團版的勞基法修正草案，內容涵蓋提高加班費、增加國定假日天數、提高舊制勞工退休金、提高雇主罰則等六大方向。聯盟說，後續將拜會朝野黨團，預計9、10月將草案送入立院，盼下個會期啟動勞基法修法。

尊嚴勞動修法聯盟今公布的建議修法條文草案，提出提高加班費、還我7天假、增加退休金、保障工作權、弱勢要保障以及罰則要有效等六大修法方向。台灣食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔指出，這次尊嚴勞動修法聯盟的一大修法重點，就是希望勞工的付出能有合理回報。

王逸翔進一步指出，勞基法加班法律40年來不曾提高，聯盟主張修改勞基法第24條、第32條之1和第39條，加班費率從現行前2個小時1又1/3提高到2倍，後2個小時1又2/3提高到3倍，休息日、國定假日與特別休假的出勤費率也比照提高，並將補休時數也改成依照加班費率計算，更在休息日恢復過去做1算4，做5算8的擬制工時規定。

王逸翔說，提高加班費率是為了讓勞工的付出和收入，跟得上高漲的物價，將各種加班的補償一致化，則是為了避免實務上因為不同假別和費率引發的爭議，讓加班和假日出勤更公平也更好計算。

同時，為了讓勞工在幫公司賺取盈餘之後，能有合理分配，聯盟也主張將勞基法第29條改成事業單位有年度盈餘，就應該至少拿3%出來分給勞工，若事業單位有工會，則交由事業單位與工會從優協商，保障勞工有合理分配。

除了提高加班費，聯盟也主張應恢復當初一例一休實施時砍掉的7天國定假日天數，明定國假不得低於19天。桃園市產業總工會理事長朱梅雪說，日本、南韓等其他亞洲先進國家，年總工時比台灣低，全年國定假日也比台灣多，像日本就有16天，南韓則有15天，修改勞基法第37條增加國定假日，可增加勞工休息、和家人相處的時間，更可以透過連假設計帶動台灣國旅商機、促進休閒產業發展，更能夠有效降低年總工時。

新高市產業總工會的理事長何政家說，台灣雇主法遵率低，根本不怕違反勞基法，根本原因在於罰則過輕，雇主才會肆無忌憚。因此聯盟建議增訂勞基法第82條之1，明定雇主違反勞基法，積欠勞工工資、加班費、資遣費、退休金或職災補償等累計金額超過新台幣100萬，可移送法院限制雇主出境。

何政家說，聯盟也希望讓過勞入刑責，增訂雇主違反勞基法，讓勞工工作負荷過重導致職災，應處理刑責，即便要易刑，也只能改服社會勞動，不要讓雇主以為可以用錢解決。而為了遏止屢罰不改的累犯，聯盟也主張參照酒駕等規定，若事業單位一年內違反勞基法2次或以上，事業單位負責人本人必須接受8小時以上的勞動法治教育。

針對職災勞工，尊嚴勞動修法聯盟認為，因職務受工傷遭雇主強制退休的勞退新制勞工，與舊制勞工還有20%加給比起來相對沒保障，希望能至少加給新制勞工6個月的平均工資。除此，聯盟版本還包括明訂企業併購、改組或轉讓時確保勞工全數留用；增訂勞資雙方合意終止勞動契約的7天「審閱期條款」、工作規送地方政府核備前應經工會同意；定期契約勞工在契約到期前遭片面終止合約，應依原契約年限給資遣費，以及廢除84之1責任制的條文，避免雇主濫用責任制侵害勞工權益。

中華電信工會罷工小組研究員姚光祖說，今天記者會公布條文草案後，將持續跟律師、學者專家和朝野立委溝通，預計9月修法草案定版送入立院。

「尊嚴勞動修法聯盟」公布的勞基法修正草案，提出提高加班費、還我7天假、增加退休金、保障工作權、弱勢要保障以及罰則要有效等六大修法方向，預計拜會朝野政黨，並在下個會期送入立法院，啟動勞基法修法。記者葉冠妤/攝影
「尊嚴勞動修法聯盟」公布的勞基法修正草案，提出提高加班費、還我7天假、增加退休金、保障工作權、弱勢要保障以及罰則要有效等六大修法方向，預計拜會朝野政黨，並在下個會期送入立法院，啟動勞基法修法。記者葉冠妤/攝影

修法 加班費 國定假日

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