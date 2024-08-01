夏日減重大作戰 「辟穀減肥法」不吃這類食物

減重方式上百種，減醣、斷食法、生酮飲食、蔬菜湯減肥法，民眾聽到可以瘦下幾公斤，不管什麼方法都躍躍欲試。源自中國古代的「辟穀減肥法」，類似「52輕斷食」、「168斷食法」，斷開攝取食物時間，大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，斷食法確實可以在短時間內瘦下來，但也容易讓身體功能失調。

「辟穀」從字義上來解釋，意指避開五穀雜糧等澱粉類，只喝水及吃少量蔬果；「辟穀減肥法」演變迄今，也有人改以斷食法進行。徐佳靖表示，間歇性斷食分為全天不吃、一天內限時進食，目前以「168斷食法」最多人執行，一天內16小時不吃、8小時隨意吃。

另有不少人嘗試「52輕斷食」，7天中有5天正常飲食，連續2天降低熱量攝取，控制在500-700大卡。對於經常要聚餐、應酬的上班族來說，周末假日執行熱量極低的輕斷食，似乎方便多了，所以這種輕斷食法也受到推崇。

「辟穀減肥法」也有藝人效法，女星范冰冰、陳妍希都曾公開斷食菜單，在短短的一周內掉了好幾公斤。徐佳靖提醒，斷食法不宜太激烈，也不適合長期執行，因為身體會先分解肝醣成葡萄糖，消耗殆盡時會接著流失肌肉；若空腹時間太久，可能造成代謝性酮酸中毒。

徐佳靖分享，診間曾有一位新診斷出糖尿病的中年男子，表示想進行「辟穀減肥法」控制體控及血糖，剛開始成效不錯，但一年後回診，血糖數值忽高忽低，因為無法忍受長期饑餓，變成亂吃。後來改以「低熱量飲食」，均衡適量攝取六大類食物，才又慢慢回穩。

徐佳靖提醒，斷食法應在專人指導下進行，尤其是代謝差、患有糖尿病或腎臟病的民眾，長期不吃會造成酮酸中毒，甚至引起低血糖。長時間禁食容易加重身體的壓力反應，也會搗亂身體的平衡，導致噁心、腹痛、抽筋、腸胃不舒服等反應。

減肥急不得，徐佳靖建議，三餐均衡飲食，依照國健署的每日飲食指南「我的餐盤」多元攝取，重點在於總熱量的控制。正餐之外，少吃甜食及手搖飲；不正確的飲食很容易復胖、增胖。