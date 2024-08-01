酪農也是股東！全國首座酪農畜牧糞尿處理中心啟用

歷經1年多施工，全國首座酪農畜牧糞尿處理中心，今上午在台南柳營八翁酪農區啟用，特別的是，有21家酪農戶也是股東，

除預估可減少逾3成急水溪流域畜牧汙染量，另外二期工程預估明年底完工後，可望將急水溪水質由嚴重降至中度汙染。

該中心共斥資1億4490萬元，其中，環境部補助4970萬元、南市府補助2130萬元，

在台以環能公司協助下共同成立的「台以八翁公司」結合酪農戶投資興建，基地約4分地，每日產出285公噸沼液和40公噸沼渣，預計灌溉約30公頃的狼尾草田，減少化肥使用，而產出狼尾草也可作為飼養牛隻飼料。而處理廠產生的沼氣，每日可發電7277度電，提供713戶用電所需。

台南市長黃偉哲、環境部長彭啟明、立委賴惠員、市府環保局長許仁澤、農業局長李建裕、柳營區長顏文穗、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人上午出席啟用儀式，除聽取簡報，一行人還進入參觀，希望將垃圾變黃金，共同打造循環農業淨零排放里程碑 。

21名投資的當地酪農戶，每戶出資100至200萬元不等，從昔日常列為重點取締對象，搖身一變成為股東，酪農們笑說，除可更安心過日子，也期待運轉後能有業外收入，更為保護環境盡心力。

打出自有品牌「鮮乳坊」的桂芳牧場地主曾仁瀚也說，當初為一勞永逸解決畜牧汙染等問題，結合一群同好投入，也低價提供用地，盼未來當地酪農業能更永續。

環境部說明，生質能集中處理最重要的厭氧發酵技術，由工研院和業興公司提供技術援助，將畜牧廢水液體和固體分離，液體採用濕式攪拌發酵，固體為密閉堆肥發酵，維護成本低且不會產生臭味。沼氣則由西門子投資先進的發電機收集再利用，每日可產電7277度，減汙零排放。

此外，發酵後固態的沼渣飼養蚯蚓後生產蚓糞土，成為效益絕佳的農業肥料；而液態的沼液則全數用來澆灌狼尾草，可作為牛隻飼料。處理中心將每天處理3630頭牛329噸畜牧廢水，削減急水溪流域34%的畜牧汙染量。

市府環保局也說，除今天啟用的第一期，

二期工程預計今年底前動工，明年底完工，可處理24家畜牧場每天排放約540公噸廢水，期望讓急水溪水質由嚴重降至中度汙染。