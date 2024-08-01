可愛爆擊！她買好市多2物製「角落生物銀絲卷」 網友跪求作法
日前有一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，她表示，不懂銀絲卷到底有什麼魅力，大家狂分享是怎樣，於是就自己嚐試做了一些並拍照貼網。照片一曝光，立馬引發網友暴動：「好可愛喔！」，許多網友還跪求食譜。
這位媽媽透露，最近看到大家瘋狂分享銀絲卷，不懂它到底有什麼魅力。於是她上禮拜就去好市多買了科克蘭的椰子油跟鮮奶，想說那就來試做銀絲卷看看，發現真的還不錯玩，小孩一絲一絲撥來吃，一直說比平常還好吃，讓她笑說「阿不是都一樣是饅頭」有什麼差別嗎？
從照片中可見，她製作的銀絲卷漂亮又可愛，像極了「角落生物」充滿童趣，難怪小朋友會喜歡，也引發網友熱議，驚呼藝術創作：「高手在民間。」
照片PO出後在網路上引起熱烈迴響「天呀！爆可愛的，求作法」、「好可愛欸，小孩一定很喜歡」、「可愛就食慾倍增」、「好吃又可愛的饅頭，看了都食慾大增」、「他們吃的不是饅頭，是吃可愛的」、「超厲害的」、「這可以賣了」、「請問媽咪可以分享食譜與作法過程嗎？想學，太可愛了」。
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