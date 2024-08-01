最後一舞不敵腿傷！小戴的眼淚...讓球迷陷「戴資穎症候群」

「台灣羽球天后」戴資穎昨晚於巴黎奧運對上好友兼老對手的泰國羽球女單選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），戴資穎遭直落二吞敗，她羽球生涯的奧運最後一役止步小組賽，賽後與依瑟儂相擁後，情緒忍不住潰堤，於受訪時崩潰大哭。昨晚全台球迷心疼戴資穎的眼淚，不少網友陸續在網路上表示「還是好難過」，疑深陷「戴資穎症候群」。

戴資穎昨不敵依瑟儂，完賽離場後潰堤大哭，並於個人IG中寫下心情，她提及「淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果我自己預料中的事」。

奧運賽前，戴資穎指出，她一度無法行走，得拄著拐杖，原以為自己連跑都沒辦法跑，但身體趕上她第一場奧運比賽，且意外的贏了，昨對上依瑟儂，她知道大概會是這樣的結果，但還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會，昨天的她能跑動，表示「超人來過」，但她沒有撐過去。她也感謝昨晚一起哭泣的球迷們，也謝謝球迷們對她的期待。

她的IG已有1.2萬多個留言，不少網友都表示對她的心情，與自身難過的心情，同時也鼓勵戴資穎「妳很棒」、「謝謝小戴的時代」等。

開業精神科醫師楊聰財表示，過去只要有大型賽事，無論是贏球或是輸球，都可能會出現相關的情緒症候群，最為顯著的是過去曾旅美擔任洋基隊投手的王建民，那一陣子只要他出場比賽，全台球迷關注，王建民的一舉一動都牽動球迷情緒，若王當天表現不佳，不少球迷就情緒不佳，當天上班毫無動力。

楊聰財表示，無論是王建民或是戴資穎，若已影響自身情緒狀況，都可以將其稱之為症候群。他表示，球迷長期支持選手，或選手代表台灣出賽，球迷心理上與選手有著強大的情感連結，當選手失利時，等同打擊自身認同，或猶如自己失敗，因而情緒低落、失望、抑鬱等。曾有研究顯示，當自己支持的選手或隊伍失利時，球迷會經歷類似「悲傷五階段」過程，從否認、憤怒、討價還價、沮喪到接受。

不過這類症候群，除了會牽動情緒，也可能會影響到「心臟」健康，根據2021年一項國外研究顯示，在喜愛的球隊或選手失利後，球迷心臟病發作風險會顯著上升 ，該研究凸顯球賽結果帶來的情緒反應，會對球迷的生理狀態產生直接的影響。

楊聰財表示，情緒症候群持續的時間因人而異，這類情緒低落的狀態通常是短暫的，最多持續一周，而後情緒會逐漸恢復正常，僅極少人會無法調適，演變成長期的心理問題，呼籲民眾若發現自身有「戴資穎症候群」且持續超過一周，建議立即就醫，尋求專業的精神科或是心理諮商等服務。