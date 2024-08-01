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日本東南方海域低壓下周一起接近 氣象署：雨區擴大
中央氣象署預報員趙竑上午指出，目前日本東南方海域是個大低壓帶，中國靠中南半島附近也是低壓區域，台灣則屬於高壓勢力範圍，台灣環境比較偏向西南風。預估日本東南方海域低壓環流下周一、下周二往西移動到台灣附近，水氣增加，雨區擴大。
趙竑指出，今天到下周日環境偏西南風，清晨到上午苗栗以南地區有零星降雨，午後各地山區留意午後雷陣雨，尤其是大台北平地及中部近山區的平地，都可能有午後雷陣雨，其他以山區為主，近山區容易出現短延時強降雨。
趙竑表示，下周一至下周三之後低壓帶比較靠近台灣，苗栗以南水氣增加，雨區擴大到內陸一帶，尤其新竹以南及大台北降雨比較明顯，但仍要視未來低壓靠近台灣情形而定。
至於溫度方面，趙竑說，未來一周台灣受到高壓影響偏向西南風，普遍落在32到35度，西半部約33到35度，東半部32到33度。
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