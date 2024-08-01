快訊

周日鬼門開！鬼月容易「感應阿飄」5星座曝光 太鐵齒會出事…第一名不意外

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本東南方海域低壓下周一起接近 氣象署：雨區擴大

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
一周高溫趨勢。圖╱氣象署提供
一周高溫趨勢。圖╱氣象署提供

中央氣象署預報員趙竑上午指出，目前日本東南方海域是個大低壓帶，中國靠中南半島附近也是低壓區域，台灣則屬於高壓勢力範圍，台灣環境比較偏向西南風。預估日本東南方海域低壓環流下周一、下周二往西移動到台灣附近，水氣增加，雨區擴大。

趙竑指出，今天到下周日環境偏西南風，清晨到上午苗栗以南地區有零星降雨，午後各地山區留意午後雷陣雨，尤其是大台北平地及中部近山區的平地，都可能有午後雷陣雨，其他以山區為主，近山區容易出現短延時強降雨

趙竑表示，下周一至下周三之後低壓帶比較靠近台灣，苗栗以南水氣增加，雨區擴大到內陸一帶，尤其新竹以南及大台北降雨比較明顯，但仍要視未來低壓靠近台灣情形而定。

至於溫度方面，趙竑說，未來一周台灣受到高壓影響偏向西南風，普遍落在32到35度，西半部約33到35度，東半部32到33度。

未來一周降雨趨勢。圖╱氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖╱氣象署提供

強降雨 新竹 日本

延伸閱讀

暑假集客 宏匯展開日本展 Global Mall推動漫公仔展

賈新興：日本東南方外海下周有熱帶性低氣壓發展機率

季風環流醞釀中是否成颱 吳德榮曝影響

未來一周高溫…周末變天雨下到這時 颱風生成8月中旬再觀察

相關新聞

可愛爆擊！她買好市多2物製「角落生物銀絲卷」 網友跪求作法

日前有一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，她表示，不懂銀絲卷到底有什麼魅力，大家狂分享是怎樣，於是就自己嚐試做了一些並拍照貼網。照片一曝光，立馬引發網友暴動：「好可愛喔！」，許多網友還跪求食譜。

颱風過後「漂亮高麗菜」1顆近百元他嫌貴 遭網友吐嘈：吃米不知道米價

凱米颱風帶來的豪大雨重創中南部蔬菜產地，造成蔬菜價格上揚波動。日前有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，颱風過後這樣的高麗菜1顆竟然百元，讓他覺得貴！照片曝光，反引來網友吐嘈：「好便宜唷！」

屏東物價不輸台北…「黯然銷魂大腸包小腸」一組索價110元 網驚：太扯！

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前在屏東車城的路邊小攤，買了一組大腸包小腸，竟然索價110元大洋，讓他驚嚇「屏東物價不輸台北」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼「太扯！」

乾淨致死？「打不死的小強」用這招最簡單有效 網驚呼夏天必備：秒殺

夏季氣溫悶熱潮濕，蟑螂紛紛跑出來亂竄。日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「洗碗精加水稀釋，可以殺死蟑螂是什麼原理？」從照片中可見，在有泡泡水的洗碗槽裡，正仰躺著一隻死蟑螂。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「窒息！」

乙醯胺酚還是普拿疼？處方箋不再有商品名？診所協會全聯會盼健保署懸崖勒馬

衛福部推出處方箋大變革，預計明年4月起，牙醫診所試辦處方箋上不會有藥名、商品名，只剩成分名稱，至於是否全面推廣，則視牙科...

西南風影響高溫36度以上 中南部早晚下雨午後雷陣雨

受西南風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，氣溫持續炎熱，大台北及中南部高溫上看36度或以上，午後山區則有熱對流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。