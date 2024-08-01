高鐵會員優惠放大 即日起手機買自由座點數送雙倍

為鼓勵旅客加入高鐵TGo會員享好康，多加利用便利、環保的手機票證搭乘自由座，台灣高鐵公司即日起至9月30日推出「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，高鐵TGo會員只要使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即可獲得2倍紅利點數。

此外，針對新加入TGo會員的旅客，高鐵公司也特別規劃「新會員限定。月搭月贈點」活動，每月搭高鐵都可額外獲贈100點，12/31前加入TGo會員最高可獲贈300點；歡迎旅客把握機會加入高鐵TGo會員，輕鬆購票拿點數。

台灣高鐵公司表示，TGo會員參加「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可享有2次回饋(若當月多次搭乘，以加贈點數最高者計)。旅客在車站透過手機「T-EX行動購票」App購買自由座車票，不僅免去現場排隊時間，完成付款後直接持手機票證掃描QR code就能進站搭車，享受隨到、隨買、隨搭乘的便利服務，更可以透過手機票證減少紙票使用，為珍惜地球資源盡一份心力。

此外，台灣高鐵公司也針對尚未加入高鐵會員TGo的旅客，推出「新會員限定。月搭月贈點」活動， 12/31前新會員，於開通會員資格後的當月起算，每個月搭乘高鐵，就可以額外獲贈100點，若連續3個月都符合搭乘條件，最高可以獲得300點。加入會員手續簡便，只要年滿18歲，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為高鐵TGo會員，歡迎還沒成為TGo會員的旅客現在就加入，開始累積您的美好旅程，盡享會員專屬超值優惠。