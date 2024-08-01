手刀報名！ 台中市機車駕訓今起最高可補助4000元

台中區監理所今天說，交通部自2019年起推動機車駕訓補助計畫，提供每名1300元補助，台中市政府今天起再加碼補助每名1500元，補助期間至11月30日止，民眾在補助期間經台中地區機車駕訓班訓練並考取駕照，最高補助2800元，名額有限，共計1000名，額滿為止。

台中區監理所說明，交通部自2019年起推動機車駕訓補助計畫，經委外研究統計結果顯示，相較未受訓者，參加駕訓者違規風險可減少59%，肇事風險可降低36%，顯見訓練確有其成效。

台中市政府昨召開第159次道路交通安全會報會議，由交通局針對「台中市行人安全工程施作成果」進行專案報告。交通局表示，市府守護用路人安全，針對各路段評估人車流分配比例，啟動行人安全改善設施，包含標誌、標線、號誌及人行道等設施進行檢視及改善，打造「以人為本」的道路人行空間，以行動力執行交通改善，減少交通衝擊，提升改善效率，讓民眾很有感。

台中市長盧秀燕積極推動行人友善設施，截至今年7月中旬，累計完成退縮行穿線148處、增設庇護島253處、行穿線照明燈23處、行人專用時相136處、行人早開時相353處、綠斑馬739處、標線型人行道173處，藉由多樣化改善措施區隔人車，提供市民更加安全的友善通行空間，其中增設的庇護島設施，建構市民過馬路時可在路口安全停等左右來車，提供暫時喘息空間，保障通行安全。