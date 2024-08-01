颱風過後「漂亮高麗菜」1顆近百元他嫌貴 遭網友吐嘈：吃米不知道米價

凱米颱風帶來的豪大雨重創中南部蔬菜產地，造成蔬菜價格上揚波動。日前有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，颱風過後這樣的高麗菜1顆竟然百元，讓他覺得貴！照片曝光，反引來網友吐嘈：「好便宜唷！」

原PO透露，颱風過後他在台中沙鹿市場買了一顆高麗菜近百元，覺得這樣的價格有點貴，他想知道外面現在像這樣1顆高麗菜到底是要多少錢？從照片中可見，他挑選的這顆高麗菜看起來非常漂亮，單價19元，秤上顯示約5.1台斤，總價是96元。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「一斤19元超便宜了，還要嫌什麼？」、「一百算平價了吧」、「我買一斤49，一顆也是一百出頭」、「宜蘭颱風還沒來，就一台斤40了」、「我颱風前買半顆就100了」、「颱風前就超過一百了，這個算便宜捏」、「我們這裡一半就要150了，整顆100還嫌，吃米不知道米價逆，看地段阿」。

也有不少網友回應「有分平地和高山，平地便宜，高山貴」、「合歡山上買也是100，差不多」、「便宜了，我買170，高山的」、「只要19元，便宜到爆呀！夏天不是產季再加上颱風後，台北永春市場今天一斤35都覺得便宜了」、「早上看到載一車貨車在賣1斤35元，還沒有照片上的漂亮」、「個人目前最高紀錄一顆300，而且夏天本來就不是高麗菜的季節啊」。