搭高鐵用手機買自由座 即日起點數雙倍送

台灣高鐵公司表示，為鼓勵旅客加入高鐵TGo會員，多加利用手機票證搭乘自由座，即日起至9月30日推出「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，會員只要使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即可獲2倍紅利點數。另針對新會員也規劃「月搭月贈點」活動，每月搭乘可額外獲100點，12月31日前加入最高可獲贈300點。

台灣高鐵公司表示，TGo會員參加「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可享有2次回饋（若當月多次搭乘，以加贈點數最高者計）。旅客在車站透過手機「T-EX行動購票」App購買自由座車票，不僅免去現場排隊時間，完成付款後，可直接持手機票證掃描QR code就能進站搭車。

此外，台灣高鐵公司也說，針對尚未加入高鐵會員TGo的旅客，推出「新會員限定。月搭月贈點」活動， 12月31日前，新會員於開通會員資格後的當月起算，每個月搭乘高鐵，就可以額外獲贈100點，若連續3個月都符合搭乘條件，最高可以獲得300點。