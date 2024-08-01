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推廣手機買自由座 高鐵TGo點數9月底前加倍
為鼓勵旅客多加利用手機購買自由座車票，台灣高鐵今天指出，9月底前高鐵TGo會員只要使用手機購買自由座車票，即可獲得2倍紅利點數。
台灣高鐵今天發布新聞稿表示，即日起至9月30日推出「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，高鐵TGo會員只要使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即可獲得2倍紅利點數，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可享有2次回饋。
另外，台灣高鐵表示，為吸引民眾加入TGo會員，推出「新會員限定，月搭月贈點」活動， 12月31日前新會員於開通會員資格後的當月起算，每個月搭乘高鐵，就可額外獲贈100點，若連續3個月都符合搭乘條件，最高可獲得300點。
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