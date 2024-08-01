推廣手機買自由座 高鐵TGo點數9月底前加倍

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前在屏東車城的路邊小攤，買了一組大腸包小腸，竟然索價110元大洋，讓他驚嚇「屏東物價不輸台北」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼「太扯！」

2024-08-01 10:41