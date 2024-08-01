屏東物價不輸台北…「黯然銷魂大腸包小腸」一組索價110元 網驚：太扯！

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前在屏東車城的路邊小攤，買了一組大腸包小腸，竟然索價110元大洋，讓他驚嚇「屏東物價不輸台北」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼「太扯！」

原PO透露，他在屏東車城福安宮後面的路邊攤，吃到一組110元大腸包小腸，裡面只是多加了洋蔥，害他吃了滴了兩滴眼淚「這應該是黯然銷魂大腸包小腸」。原PO表示，他買時確實沒問，但想說平常買一組行情都在50-60左右，所以買前就沒問了，沒想到現在一組貴成這樣！讓他驚嚇「屏東物價不輸台北」。

這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「110有誇張，可以買一個便當了」、「敲觀光客的吧？」、「大小腸賣到110元真的合理嗎？」、「太貴了吧！我吃過70就覺得貴了」、「好恐怖的物價啊，我應該很難生存」、「槓盤子」、「110都可以啃一個雞排了」、「超過70就覺得貴了，還110」。

有屏東鄉親也忍不住出面表示「我家對面一組70而已也，而且純手工的，恆春的阿婆大腸包香腸，便宜好吃」、「現在沒標價的東西最好都問問，很多東西都不是我們想像的價格了，我以為80元是我看過的天花板了」、「現在香腸都賣40，糯米腸算20，其他料10元，公道價應該在70元左右」。

不過，也有網友回應「要看他的米腸是用什麼腸子，有的米腸是大腸圈的，110可以接受」、「而且洋蔥還是車城的特產，出門在外還是超商卡實在」、「這是純正豬大腸灌製的，真材實料」、「山裡來的黑豬肉」、「慣老闆在賣的慣香腸」、「這個價位真的是有錢人在吃的」。