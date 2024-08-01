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62歲男糖尿病回診查出7公分肝腫瘤 達文西手術5天出院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院一般外科彭仲毅醫師提醒肝癌難以發覺，應定期檢測。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院一般外科彭仲毅醫師提醒肝癌難以發覺，應定期檢測。圖／光田醫院提供

台中62歲王姓男子糖尿病例行回診時，意外發現篩檢罹患肝癌的「甲種胎兒蛋白」（alpha-fetoprotein以下稱AFP）數值較高一些；光田綜合醫院一般外科彭仲毅醫師提醒，糖尿病患者血糖過高時，體內器官像浸在糖水中，肝臟易呈現低度發炎狀態；最後查出他肝臟左下處有7公分腫瘤，達文西機械手臂術後恢復良好，住院5天即回家休養。

王男患有糖尿病，都有依診所醫囑，定期回診抽血檢查；原先都控制良好，但今年初檢測AFP數值達10.5，數值雖無高度異常，但為求確認，該診所仍安排腹部超音波。

在影像檢查中發現問題，診師請他到光田綜合醫院做完整的肝臟機能檢查；經肝膽腸胃科電腦斷層檢查，在他肝臟左下處發現近7公分的腫瘤，王男把握治療黃金期，到一般外科做「達文西機器手臂肝臟切除術」。

王男在診斷出肝癌前，身體沒有不適；彭仲毅醫師在問診中發現王男是B型肝炎帶原者，且已發展為慢性B型肝炎，加上有抽煙、飲酒習慣，這些因子增加罹患肝癌的風險。

彭仲毅醫師表示，肝臟是沉默的器官，因為肝臟沒有神經，輕微發炎、肝硬化時都不會感到任何異狀。當患者發覺症狀時，往往都是腫瘤大到碰觸肝表面神經，才會感到疼痛，此時的肝臟也差不多要罷工。

目前治療肝癌以「手術切除」為主，如果能大幅度保留肝臟並清除腫瘤，將提高治癒率，未來也不易復發。和傳統開放手術相比，達文西機械手臂手術有顯著優勢。手術視野中，達文西機械手臂配有3D影像系統，能提供放大10倍的高清視野，鏡頭與器械能在腹腔內靈活轉彎，能看到肉眼看不到的死角，讓醫師能更加精準清除癌細胞，保留大部分健康組織。

另外，達文西手臂手術傷口小，癒合後不到5公分，相比以往需在肋骨下劃開近40公分的「賓士型」切口，達文西手術減少術中出血量和對周圍組織的損傷，降低術後痛感。如患者身體狀況許可，最快3天即能出院，傳統開放手術約住院14天。

彭仲毅醫師表示，根據腫瘤位置不同，將採取相應的手術方式，王男情況，經評估後認為達文西手臂手術，更利於患者復原。

採達文西手臂手術，癒合後傷口不到5公分。圖／光田醫院提供
採達文西手臂手術，癒合後傷口不到5公分。圖／光田醫院提供
光田醫院醫師從電腦斷層中查出，患者肝臟左下處較其他組織腫大。圖／光田醫院提供
光田醫院醫師從電腦斷層中查出，患者肝臟左下處較其他組織腫大。圖／光田醫院提供

手術 達文西 醫師

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