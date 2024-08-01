影／躲過凱米颱風摧殘 太麻里金針花海綻放...向遊客招手了

凱米颱風重創高屏及花東，不過，卻未給台東太麻里鄉金針山造成嚴重破壞，山區正值金針花期躲過颱風侵襲，金針花田依然一片金黃，花朵豔麗，遊客利用暑假旅遊旺季，紛紛趕來欣賞這片美景。遊客開心說「如願看到花海，不虛此行」。

太麻里鄉公所表示，這次花期能躲過凱米颱風是一大幸運，金針山上當地的金針花田未受到重大損失，讓大家鬆了一口氣，農民們也感到十分欣慰；目前包括忘憂谷、雙乳峰等景區已開始大量開花，預計花田由較高海拔往下開，民眾可以安排行程上山賞花。

南迴太麻里鄉金針山的金針花田位於海拔800至1200公尺之間，由於特殊的氣候條件和土壤環境，使得這裡成為金針花生長的最佳場所。每年7月至9月，金針花盛開，成為攝影愛好者和遊客的熱門景點。颱風過後的晴朗天氣，更讓金針花在陽光下顯得格外耀眼。

「金針花開的好漂亮！」台中遊客說，本來很擔心凱米颱風過後，金針山可能沒花海可看，安排好的假期就此白跑一趟，想不到越往高山爬，花開的越漂亮，也吃了炸金針。另新竹遊客說，一大片黃澄澄花海隨風搖曳，真的好美，心情都好起來。