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凱米災後香菜飆漲「每斤破600」婆媽買不下手 這家麵店停售香菜水餃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
凱米災後香菜飆漲每斤破600元婆婆媽媽買不下手 。記者魯永明／攝影
凱米災後香菜飆漲每斤破600元婆婆媽媽買不下手 。記者魯永明／攝影

強颱凱米重創中南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，傳統市場A菜1斤上看百元，番茄、苦瓜等瓜果類也漲5成，農業部估計至少近1個月菜價才能回穩。嘉義市東市場芫荽（香菜）飆漲到每斤破600元，嚇得婆婆媽媽買不下手，知名的小伍妹麻辣涼麵店暫停販售香菜水餃

菜販說，香菜夏季產量不多，遇到颱風影響採收，批發價不斷飆漲，零售每台斤破600元，看漲不跌，到貨量不多。東市場商圈空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎，又推出香菜水餃。

許秦蓉說，颱風災後，香菜驚驚漲，持續飆漲中，風災前香菜水餃每個賣5元，1包賣110元，以目前香菜的高價，每賣1個香菜水餃賠3個，「不好意思、賠錢的生意我們不想做」，暫時沒有香菜水餃可以賣，預購訂單延後，韭菜水餃、玉米水餃、韓式泡菜水餃現貨供應。

凱米颱風重創國內農作產區，全台農損已破27億，北農蔬菜到貨量僅982公噸，每公斤蔬菜平均價為46.5元，菜價續創來半年新高。農業部長陳駿季表示，短期葉菜類大面積受損嚴重，目前正著手復耕，至少要近1個月菜價才能回穩，中元節、秋節將至，呼籲業者勿藉機哄抬物價。農業部統計，農業產物及民間設施估計損失計27.1億元，其中雲林縣損失6億8348萬元、嘉義縣4億1107萬元、屏東縣4億655萬元。

凱米災後香菜飆漲每斤破600元婆婆媽媽買不下手 ，知名的小伍妹麻辣涼麵店暫停販售香菜水餃，韭菜水餃、玉米水餃、韓式泡菜水餃現貨供應。記者魯永明／攝影
凱米災後香菜飆漲每斤破600元婆婆媽媽買不下手 ，知名的小伍妹麻辣涼麵店暫停販售香菜水餃，韭菜水餃、玉米水餃、韓式泡菜水餃現貨供應。記者魯永明／攝影
凱米災後香菜飆漲每斤破600元婆婆媽媽買不下手 。記者魯永明／攝影
凱米災後香菜飆漲每斤破600元婆婆媽媽買不下手 。記者魯永明／攝影

水餃 菜價 香菜

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