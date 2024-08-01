乾淨致死？「打不死的小強」用這招最簡單有效 網驚呼夏天必備：秒殺

夏季氣溫悶熱潮濕，蟑螂紛紛跑出來亂竄。日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「洗碗精加水稀釋，可以殺死蟑螂是什麼原理？」從照片中可見，在有泡泡水的洗碗槽裡，正仰躺著一隻死蟑螂。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「窒息！」

有網友也指出，這陣子真的超誇張，常常看到小強，每天都被嚇了好幾次。熱心網友建議「只需要洗碗精加水就好，因為洗碗精會有茂密的泡泡，會導致蟑螂無法呼吸就會死」、「因為肚子那邊的呼吸系統被堵住就死了」、「肚子碰到泡泡就掛了」、「碟盤清潔劑下去，秒殺」。

多數人也都認為「悶死的」、「這招對昆蟲應該都有用，泡泡堵住他們的呼吸孔」、「堵住它肚子的呼吸孔」、「無法呼吸吧」、「泡泡，不能呼吸」、「腹式呼吸，它會窒息而亡」、「腹部是牠的致命點」、「小強的呼吸系統在腹部，朝那噴它就窒息了」。

也有網友詢問「聽說酒精也可以殺蟑，不知道效果好不好？」有使用這方法的網友則回應「沒用，一樣活跳跳」、「沒用，泡泡水最快」、「我試過，幾個小時後蟑螂就不見了，不知道是不是噴太少了」、「要噴非常多，不然只是喝醉那樣而已」。

還有網友歪樓，開玩笑地說「因為牠不習慣太乾淨」、「乾淨致死」、「因為蟑螂不愛乾淨，你硬把牠洗乾淨，牠生氣到升天了」。