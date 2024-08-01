賈新興：日本東南方外海下周有熱帶性低氣壓發展機率

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展之跡象。但在日本東南方外海，目前位於很大一片低氣壓範圍，5、6日可能有熱帶性低氣壓發展的機率，需再觀察。

最近天氣，賈新興指出，未來10天天氣高溫炎熱，午後有雷陣雨。２日午後山區及宜蘭有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。3日午後山區及台南及高屏有零星短暫雨。4日午後台中以南山區有零星短暫雨。5日南投及嘉義山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。6日午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，7日至8日於深夜至清晨，台南以南沿海易有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。9日至10日，午後宜花東有局部短暫雨。

但賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。