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西南風影響高溫36度以上 中南部早晚下雨午後雷陣雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
白天高溫炎熱，午後山區有熱對流雷雨。本報資料照
白天高溫炎熱，午後山區有熱對流雷雨。本報資料照

受西南風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，氣溫持續炎熱，大台北及中南部高溫上看36度或以上，午後山區則有熱對流雷雨。

林孝儒指出，今天至周末台灣為西南風環境，各地氣溫炎熱，普遍高溫約32-35度，而大台北盆地區、中南部內陸及東部峽谷將逐漸有36度或以上高溫連日出現機會。

西南風環境下，林孝儒指出，迎風面的中南部通常有機會受西南風及海陸風交互作用影響，容易有對流消長，早晚帶來短暫陣雨機會，近期環境水氣不是特別多，西南風也不強，雨勢通常不大。

但林孝儒指出，白天受熱力作用影響，午後仍有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，不過對流發展區域將隨副高勢力的增強，較縮限於山區附近，甚至強度也更為減弱，天氣會愈來愈穩定。但若前往山區、溪谷區還是要留意午後的天氣變化可能，注意安全。

氣溫 高溫

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