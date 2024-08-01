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季風環流醞釀中是否成颱 吳德榮曝影響

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今日天氣晴朗炎熱，需注意防曬及防中暑。本報資料照片
今日天氣晴朗炎熱，需注意防曬及防中暑。本報資料照片

會有颱風嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)模擬皆顯示，未來一周台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流(季風環流）醞釀中，其中或有多個熱帶擾動，無論是否發展成颱，其位置大致偏北，環境導引亦不利其接近台灣。台灣在季風環流外圍，大致晴朗炎熱，但也不是很穩定。

吳德榮說，最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣不穩定，清晨中南部有局部短暫陣雨，午後近山區有對流發展，擴展至山區及部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。

各地區氣溫為：北部24至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至37度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周六晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；午後近山區有對流發展，規模減小，擴展至部分山區。下周日至周三(4至7日)晴朗炎熱，清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨，擴展至山區及部分平地。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬、下周三20時850百帕渦度場及地面氣壓圖(左圖)，及美國模式(GFS)模擬、850百帕高度場及渦度場(右圖)顯示，台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流醞釀中，其中或有多個熱帶擾動發展。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬、下周三20時850百帕渦度場及地面氣壓圖(左圖)，及美國模式(GFS)模擬、850百帕高度場及渦度場(右圖)顯示，台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流醞釀中，其中或有多個熱帶擾動發展。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 防曬 颱風

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