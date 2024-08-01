季風環流醞釀中是否成颱 吳德榮曝影響

會有颱風嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)模擬皆顯示，未來一周台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流(季風環流）醞釀中，其中或有多個熱帶擾動，無論是否發展成颱，其位置大致偏北，環境導引亦不利其接近台灣。台灣在季風環流外圍，大致晴朗炎熱，但也不是很穩定。

吳德榮說，最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣不穩定，清晨中南部有局部短暫陣雨，午後近山區有對流發展，擴展至山區及部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。

各地區氣溫為：北部24至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至37度。