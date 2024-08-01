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木柵保儀路木箱豆花8月底熄燈 網：快把握機會去吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
湯匙中黑色的自製粉粿是「木箱豆花小攤車」的招牌配料。圖／摘自木箱豆花小攤車粉絲團
湯匙中黑色的自製粉粿是「木箱豆花小攤車」的招牌配料。圖／摘自木箱豆花小攤車粉絲團

木柵景文中學附近、位於保儀路與永安街口的「木箱豆花小攤車」，是許多木柵人最愛的夏日甜品之一；不料店家在7月31日晚間無預警發出「退場公告」，「思索了一段時間，有些話想和大家說：我們計劃營業至8/31了喔！」店家表示：「希望在最後的8月裡與你／妳們好好道別。」

「木箱豆花小攤車」在7年前成立，由大木老闆與小幫手兩個人經營，前2年沒有固定店面，而是在恆光街以小攤車的形式營運；直到2020年才在保儀路與永安街口找到店面，成為當地口碑極佳的人氣店，店面中午12點半開始營業，夏天的時候，經常下午4點就完售，有時候鐵門還來不及完全拉開，門口就已經有客人在排隊了。

「木箱豆花小攤車」的手工豆花提供自己磨的微甜豆漿、手炒冬花黑糖甜湯、補血紅豆湯等多種湯底；配料有自製粉粿、大甲手工芋圓、萬丹小紅豆、綠豆、薏仁與粉圓，每碗可任選三樣。其中以自製粉粿最受歡迎，這款粉粿每天早上現蒸，以地瓜粉、黑糖、白糖等簡單的材料自製，完全不添加食用色素，因此並不是常見的黃色粉粿，而是呈現半透明的黑白色澤。

店家指出，經過近7年的成長與洗禮，從恆光街上推著小攤車風吹雨淋，到現在的保儀路上有個落腳的小店鋪，「謝謝大家一直不吝給予我們暖心的愛護、無私的支持。」但由於「人生短暫，我們開始思考其他的可能性，對待完成的清單，有了新的規劃與期待」，因此決定營運至8月底。

「木箱豆花小攤車」決定退場的消息一出，鐵粉紛紛熱情留言，「趕快把握機會去吃！」、「木柵最好吃豆花」、「感謝之前在政大有你們的豆花的日子！」、「每天來一碗」。

「木箱豆花小攤車」位於保儀路與永安街口。圖／摘自木箱豆花小攤車粉絲團
「木箱豆花小攤車」位於保儀路與永安街口。圖／摘自木箱豆花小攤車粉絲團

人生 老闆 萬丹

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