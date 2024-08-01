健康你我他／被騙35萬 不貪不會上當

近年詐騙集團猖獗橫行，詐騙手法不斷翻新，但我慘痛的受騙心得是：只要不存貪心的非分念頭，就不會上當受騙。

分享我被騙35萬元的經過。我不是貪戀不義之財的人，但在兩年前，一時突然財迷心竅，竟相信兩位網友說詞，分別開戶投資港股和虛擬貨幣，鼓勵購買港股網友說「保證獲利三至四倍」，然而我購買後，股價立即斷崖式的下墜，連跌四、五天，對方也隨之消失不見。

投資虛擬貨幣更絕，對方以三寸不爛之舌炫耀獲利，讓我信以為真，加上剛開始從帳面上看，確實獲利不斷累積，在利益薰心下，從每次投入一萬元增加到二萬元，前後累積投資13萬元，才發覺獲利看得到卻領不出來，不久後網站就煙消雲散，我的另一個發財夢又告破滅。

受騙後，我到派出所報案，希望透過自身慘痛的經驗提醒民眾不要受騙，然而受理報案的員警都十分消極，運用各種理由和說詞，就是要勸退我不要報案，我只好黯然打退堂鼓。

俗話說：「不經一事，不長一智」「前事不忘，後事之師」。接連受騙，自我反省檢討，我的問題出在「貪念」，想要快速獲得非分的不義之財，所以上當受騙，此乃罪有應得，希望提醒世人：只要不存貪念，詐騙集團再厲害，都拿你莫可奈何。

我把受騙之事告訴太太，她安慰我：就當是花錢消災，錢再賺就有了。